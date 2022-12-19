Теперь «Шахдаг» доступен всем любителям зимнего туризма: 3- и 4-звездочные отели
Госагентство по туризму организовало двухдневный медиатур для журналистов. Сотрудники СМИ посетили туристический центр «Шахдаг» и ознакомились с представленными здесь возможностями для любителей зимнего туризма.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госагентство, заявленная цель медиатура - популяризация видов и продуктов зимнего туризма в Азербайджане, повышение интереса к этой сфере, а также информирование общественности о деятельности турцентра «Шахдаг» и представляемых им услугах.
Представителям СМИ показали презентацию о возможностях зимнего туризма в Азербайджане, работе, проделанной Госагентством, а также потенциале туристического центра.
Завсектором туристических продуктов Азербайджанского бюро туризма Гюнель Бадалова проинформировала представителей СМИ о статистических показателях действующих в Азербайджане центров зимнего туризма, доступных услугах, туристических продуктах, а также планах на наступающий год.
В свою очередь, директор центра «Шахдаг» Рустам Наджафов подробно проинформировал представителей СМИ о проводимых в туристическом центре работах по модернизации инфраструктуры, деятельности отелей и прочих туристических объектов, расположенных на его территории, предлагаемых гостям услугах и планах на будущее. Представители СМИ ознакомились с 4-звездочным отелем «Шахдаг Hotel & Spa», 3-звездочным отелем «Zirvə» и семейным апарт-отелем «Gaya».