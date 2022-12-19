Теперь «Шахдаг» доступен всем любителям зимнего туризма: 3- и 4-звездочные отели

Госагентство по туризму организовало двухдневный медиатур для журналистов. Сотрудники СМИ посетили туристический центр «Шахдаг» и ознакомились с представленными здесь возможностями для любителей зимнего туризма.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Госагентство, заявленная цель медиатура - популяризация видов и продуктов зимнего туризма в Азербайджане, повышение интереса к этой сфере, а также информирование общественности о деятельности турцентра «Шахдаг» и представляемых им услугах.