Украина не получила оружия по ленд-лизу: в Киеве объяснили

Вашингтон пока не использует ленд-лиз, чтобы сэкономить украинский бюджет в будущем, а военную помощь США передают Украине по другим программам, сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко украинским СМИ.

Пресс-секретарь пояснил, что механизм ленд-лиза заключается в том, что США могут передавать Украине имеющиеся у них оборонные изделия в аренду или на условиях лизинга.

"Преимущество этого инструмента – скорость принятия Администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосований по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток – объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины".

По словам Николенко, на этом этапе войны США оказывают военную помощь Украине за счет собственного федерального бюджета. Представитель украинского МИД отмечает, что в рамках соответствующего закона США о дополнительных ассигнованиях на поддержку Украины сейчас Киев получает безопасность и оборонную помощь по трем программам: Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF) и пополнение запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks). По этим программам военная помощь предоставляется на безвозмездной основе. В отличие от ленд-лиза, эти программы не предусматривают возмещения со стороны Украины стоимости предоставленного вооружения, военной техники и боеприпасов.