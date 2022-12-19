США предупредили Беларусь
США введут новые санкции против Беларуси, если Минск продолжит увеличение поддержки России, сказал руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводят российские СМИ.
«Мы внимательно следим за тем, будет ли Беларусь оказывать дополнительную поддержку России... в Украине, и продолжим очень пристально следить. Если мы увидим это, увидим потенциал для этого, то дадим пропорциональный ответ путем введения дополнительных мер», — предупредил представитель Госдепа.