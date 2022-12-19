Александр Караваев, автор haqqin.az 00:57

Подписанное в Румынии соглашение между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии "О стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии" фактически имеет революционное значение, сопоставимое с тем, каким обладал "Контракт века" в 1994 году. Для более полного понимания аналогии напомню историческую канву середины 1990-х. Если для мировых нефтегазовых концернов "Контракт века" являлся всего лишь ещё одним документом из ряда других, хотя и затрагивавшим новый для них регион постсоветского Каспия, то для Азербайджана он оказался прорывом в будущее.

Рычаг Алиевых – выгодное сочетание внешних сил Благодаря своим способностям и известности ещё в качестве одного из советских руководителей Гейдар Алиев сумел организовать такое выгодное сочетание внешних сил, чтобы через "углеводородный рычаг" ввести Азербайджан в мировое сообщество, тем самым поставив его в круг наиболее влиятельных государств юго-восточной Европы. Позже, благодаря этому же рычагу, Ильхам Алиев создал условия для национального подъёма и достижения победы во второй Карабахской войне. Кроме того, он получил множество инструментов для внутреннего социально-экономического развития, получил финансы для модернизации инфраструктуры страны и аграрно-промышленного рывка. Именно "углеводородный рычаг" дал возможность осуществления реальной, проактивной и многовекторной политики, при которой страна не только реагирует на вызовы, но сама диктует повестку в тех масштабах, в каких это возможно сделать. Нефть – это капиталы, финансы и шанс делать свободный выбор среди нескольких сценариев развития, опираться на собственные силы, а не на помощь извне. "Контракт века" в 1990-е годы прозвучал очень громко и сразу получил высокую оценку в мировом сообществе; на этом контрасте нынешнее соглашение подписано весьма буднично. Но если убрать за скобки форму подачи и пиар-эффекты, то можно увидеть схожее значение обоих документов. В 1994 году Баку был обозначен в качестве важного будущего игрока на углеводородном рынке черноморско-средиземноморского региона; отсюда, как следствие – формирование Азербайджана в статусе нового геополитического субъекта.

В 2022 году Ильхам Алиев обретает "постуглеводородный" электроэнергетический инструмент для проведения своей политики. Дело в том, что новое соглашение очерчивает роль Азербайджана в строительстве новой электроэнергетической архитектуры постуглеводородной Европы. То есть к "нефтяному" статусу Баку плюсуется новое качество - "электро-водородный". Давайте проведем еще одну перекличку. Вспомним, что нефть с месторождений Азери - Чыраг- Гюнешли не сразу оказалась на международном рынке; только спустя пять лет после начала разработки в 1999 году первая нефть, полученная с АЧГ, была загружена в танкеры, и только в 2005 году, спустя десять лет после подписания "Контракта века", стал функционировать нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан. Поэтому и сейчас не стоит ожидать быстрых последствий этого нового проекта. Как указал Ильхам Алиев, доставка планируемых 10 ГВт электроэнергии в ЕС будет возможна через десятилетие, к 2030-м годам. «Розетка» вместо «бензоколонки» Кстати, есть и ещё одна перекличка с первым "контрактом века", она связана со стоимостью магистральной инфраструктуры. Прокладка трансчерноморского электрокабеля Грузия – Румыния оценивается в 2,3 млрд евро, то есть дешевле итоговой стоимости магистрали БТД, но сумма общего финансового кредита нефтяной трубы составила 2,6 млрд долларов - то есть это сопоставимые цифры. И тут ещё уместно вспомнить про Грузию: второй раз за тридцать лет она будет присутствовать в контексте азербайджанского лидерства, обеспечивая транзитные услуги и получая при этом импульс для своего стремительного экономического роста в качестве черноморского туристического оазиса. Сейчас ещё продолжаются активные дискуссии относительно эффективности и рентабельности "зеленой энергетики". Но это уже не выглядит лишь интересной попыткой противостоять последствиям "углеродного следа", потому что в этой сфере теперь концентрируются гигантские активы и финансовые средства.

С одной стороны, не до конца понятна экономическая составляющая: каким будет тариф для потребителя? Есть вопросы и по техническим решениям: каковы будут расходы электросети на поддержание мощности передачи 1000 МВт на 1195 км подводного кабеля? Ведь всё это должно быть получено только благодаря "зеленой генерации" Азербайджана. Но время сейчас бежит стремительно, в более ускоренном темпе, чем в 1990-2000-е годы. Например, кто бы мог подумать в середине 2010-х, что электромобили завоюют рынок, или в середине 2000-х - как далеко шагнут технологии мобильной связи, буквально в течение трех-пяти лет изменившие мир? Технологии генерации продвигаются очень быстро, едва ли не каждые полгода выводя на рынки новые решения. Поэтому заоблачный тариф на такое электричество может на проверку оказаться вполне адекватным. А евросубсидии сделают его доступным, точнее – принудительно доступным в рамках обязательных регламентов ЕС. Промышленность Евросоюза уже переживает серьезный кризис, но он завершится с вводом в эксплуатацию новых мощностей электрогенерации в Азербайджане и других регионах "европейского соседства". Получить статус "европейской розетки" выглядит как более умная шутка, чем уже набившая оскомину фраза о "бензоколонке". Здесь задействованы сложные и передовые технологии. Впрочем, современный процесс добычи нефти и газа также является куда более высокотехнологичным, чем принято думать, глядя на колеса насосов начала прошлого века. При этом Азербайджан поднимает свои ставки, практически ничем не рискуя в финансовом плане. В рамках инициативы Global Gateway ЕС берет на себя обязательство аккумулировать порядка 300 млрд евро инвестиций до 2027 года на развитие подобной инфраструктуры. Иными словами, Баку предоставляет свои площади под энергогенерацию за счет третьих стран, при этом вписывает себя в европейскую энергостратегию как значимый элемент новой энергетической архитектуры на предстоящие десятилетия. Не будем забывать, что смена парадигмы в энергетических балансах будет происходить постепенно, параллельно с наращиванием азербайджанского газового экспорта в Европу.

Элиты ценят заслуги Алиева перед Европой Учитывая свое выигрышное географическое положение, Баку укрепляет свои позиции и в южной, и в юго-восточной Европе. Если основным потребителем газа и нефти с берегов Каспия сейчас и на перспективу ближайших лет остается Италия, то потребителем и распределителем электроэнергии Карабаха, Зангезура и других азербайджанских регионов окажутся Румыния и черноморское побережье ЕС. Всё это можно увязать с темой политической поддержки Алиева. Европа неоднородна, там есть влиятельные сообщества, критикующие Алиева и азербайджанскую политику, но еще более влиятельные элиты делают ставку на стабильность Баку и ценят заслуги Алиева перед Европой. В этом плане интересно взглянуть на временные циклы: пик добычи на АЧГ был достигнут в 2010 году; пики экспорта газа в ЕС будут достигнуты к 2025 году; пики поставок электроэнергии после 2037 года и далее, к сороковым годам, составят порядка 9 ГВт. В середине 2020-х в реальную плоскость перейдет и работа по созданию сети промышленной выработки "зеленого водорода".

Буквально за пару дней до события в Бухаресте Минэнерго Азербайджана подписало рамочное соглашение с Fortescue Future Industries (австралийская компания, ведущий мировой разработчик архитектуры электрогенерации) о совместной деятельности по проектам возобновляемой энергетики, а также изучению потенциала "зеленого водорода" в Азербайджане. Данный договор предусматривает исследование и реализацию проектов по производству "зеленого водорода" и возобновляемой энергии общей мощностью до 12 ГВт (это больше, чем нынешняя мощность энергосистемы Азербайджана, которая составляет 7,8 ГВт). А теперь посмотрим на восточный берег Каспия. Аналогичное соглашение австралийцы подписали месяц назад в Казахстане. Ранее шведская компания Svevind Group подписала с Казахстаном договор по разработке "зеленого водорода" в Мангистауской области мощностью 2 млн тонн ежегодно. К этому добавляется разработка комплекса ветряных и солярных станций мощностью до 40 ГВт (!), завершение которого запланировано на 2030 год. Смотрим далее. В Бухарской области Узбекистана Masdar займется сооружением станции мощностью 250 МВт. Китайский консорциум GD Power построит станцию на 150 МВт в Наманганской области, французская Voltalia SA – станцию на 100 МВт в Хорезмской области. Таким образом, к 2030-му году Узбекистан планирует иметь 5 ГВт солнечной генерации. Иными словами, в повестке предстоящего десятилетия, помимо транскаспийской газовой магистрали, возникает создание проекта, аналогичного черноморскому кабелю, но охватывающего территорию от казахстанского до азербайджанского берегов. Возможно, что будет обсуждаться и вопрос транспортировки водорода. Благо что газовые магистрали тоже могут быть использованы для этих целей.