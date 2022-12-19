Российский рубль стал дешеветь

В последние недели года курс российского рубля сильно снижается по отношению к доллару и евро. Forbes пишет, что российская валюта долгое время находилась в состоянии равновесия — чуть выше 60 рублей за доллар, но за последний месяц евро подорожал более чем на 9 рублей, доллар — более чем на 7,5 рублей.

Падение российской валюты ускорилось на торгах в понедельник, 19 декабря — курсы доллара и евро в течение дня росли более чем на 5%, впервые с мая превысив 68 и 72 рубля соответственно — так сильно внутри дня рубль не падал с октября. К вечеру российская валюта отыграла часть потерь — укрепилась до 67,46 рублей за доллар и 71,6 рублей за евро.