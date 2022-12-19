Сильные взрывы в Мелитополе, Донецке, на границе с Крымом

В захваченном Россией украинском Мелитополе прозвучали два взрыва, сообщили украинские СМИ со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.

Он отметил, что взрывы были такой силы, что они были слышны в разных районах города.

Кроме того, в Донецке поздно вечером в понедельник прозвучала серия взрывов. В соцсетях пишут, что взрывы происходили один за одним. О последствиях пока не сообщается.

На Крымском перешейке в Чонгаре (село в Херсонской области - ред.) также прозвучали взрывы, сообщили украинские Telegram-каналы. Начался пожар.