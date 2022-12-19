Германия заморозила более €5 млрд российских .активов

Германия заморозила активы на 5,046 млрд евро российских физических и юридических лиц, которые подпали под санкции ЕС. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на ответ правительства ФРГ на депутатский запрос Левой партии, в понедельник, 19 декабря.

Объем замороженных финансовых средств в рамках общей суммы составляет чуть более 2,2 млрд евро, еще почти 1,1 млрд евро приходится на движимое имущество. Остальное связано с иными активами, отмечает СМИ.