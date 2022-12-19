Зеленский о жестоких боях и почти 100 тысячах убитых российских солдат

Самой горячей точкой на всей линии фронта в войне России против Украины остается Бахмут в Донецкой области Украины, сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, глава украинского государства Владимир Зеленский.

«Более 1 300 км активных боевых действий. Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет – и Бахмут ломает уже не только российскую армию, но и российских наемников, пришедших на замену утраченной армии оккупантов, – отметил президент Украины. – Только вдумайтесь: Россия потеряла в Украине уже почти 99 тысяч своих солдат. На днях будет 100 тысяч потерь... Ради чего? Ответа ни у кого в Москве нет. И не будет».

По словам Зеленского, «какая-то кучка в Кремле не умеет признавать ошибок и ужасно боится реальности», но реальность «говорит сама за себя».