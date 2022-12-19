Зеленский обратился к властям Грузии: То, что происходит с Саакашвили, – это зло

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Грузии проявить милосердие и передать бывшего президента этой страны Михаила Саакашвили любой из стран Европы, США или Украине. Об этом сообщили Новости-Грузия в своем телеграм-канале.

«Хочу обратиться к нашим друзьям и мыслящим людям в Грузии. Все видели, в каком состоянии находится Михаил Саакашвили, в каком состоянии его здоровье. Обращаюсь к грузинской нации и грузинскому правительству: проявите милосердие, особенно в это трудное время. То, что сейчас происходит с Саакашвили, – это зло. Грузии это не помогает. Это должно прекратиться. Пожалуйста, примите решение, которое может спасти ему жизнь. Пожалуйста, передайте Саакашвили даже Украине, в любую страну Европы, в Америку. Прямо сейчас самое время сделать что-то доброе», - сказал глава украинского государства.