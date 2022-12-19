В Италии подтвердили: российский газ не хотим, но не против хаба в Турции
Планы Рима полностью отказаться от российского газа подтвердил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передают российские СМИ.
Политик при этом добавил, что итальянские власти не выступают против создания газового хаба в Турции. В правительстве отметили, что вдвое сократили долю российского газа в импорте природного газа. Поставки из России обеспечивали до 40% всей потребности Италии в энергоресурсе.
«Италия хотела бы сама стать энергетическим хабом для всей Европы. Мы решили не использовать российский газ, но никакой проблемы с Турцией», - сказал Таяни.