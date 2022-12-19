Эйнулла Фатуллаев 02:55

Видеоинтервью бывшего замминистра обороны Азербайджана, экс-начальника Главного оперативного управления Минобороны Эльбруса Оруджева азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву вызвало широкий резонанс в общественном мнении. Впервые спустя 30 лет Э.Оруджев, возглавлявший оборону Шуши и Лачина в 1992 году, проливает свет на смутные, противоречивые, неясные события, завершившиеся потерей стратегических азербайджанских городов. Представляем вниманию читателей haqqin.az вторую часть печатной версии сенсационной беседы. Читайте первую часть беседы по этой ссылке.

- Защищать Шушу согласились всего 850 человек? - Не только Шушу, а весь Шушинский район. Вместе со списком я выехал к Рагиму Газиеву. Представьте, тогда было сформировано фактически два батальона. При этом 777-й батальон к обороне Шуши не привлекался – его командир Эльчин Мамедов заявил, что мы, мол, батальон специального назначения, а значит, в твою бригаду не войдем, присягу не примем и подчиняться будем только Генштабу. В этом батальоне числились 110-115 человек, а также кое-какая техника, несколько БМП и три танка из украденных нами. Короче, вся бронетехника в Шуше находилась у Эльчина Мамедова. - Но Вам лично он подчиняться не отказывался… - Нет, не отказывался. Его заместителями были покойный Арзу Садыхов и Ровшан Акперов. С ними у меня сразу же возникло взаимопонимание. Свою роль сыграло и то, что я танкист, а у них была неисправная техника, да и система управления огнем не работала. Не говоря уже о том, что я поименно знал всех членов экипажей, включая покойного Альберта Агарунова, ведь мы эти танки вместе ремонтировали на заводе. Самое интересное, что когда мы привели людей к присяге и убедились, что их действительно 850 человек, я вызвал завсклада и сказал ему: «Мамед, дай мне, пожалуйста, накладные, где указано точное количество людей, получающих продукты из гуманитарной помощи». И получилось вот что: к присяге были приведены 35 человек, а продукты распределялись на 220 бойцов, присягу в батальоне приняли 200 человек, а продукты получают на 365 военнослужащих… Та же картина наблюдалась и с деньгами, которые выделялись на горючее для техники и машин. - А кто все это продавал? Кто расхищал? - Меня это не интересовало, я боевой офицер, а не батальонный каптенармус. Хотя отсутствие таких элементарных для воюющей армии вещей, как крепкая обувь, теплая одежда, нижнее белье, не говоря уже об оружии и боеприпасах, очень удручало. У армян в этом плане все было налажено.

- Это было так заметно? - Был такой старший лейтенант Азай Керимов, знаменитый парень из села Малыбейли. Вместе с ним и еще двумя солдатами Кесаларского батальона мы провели разведывательную вылазку, проникнув через посты армян на их сторону, где убедились, что идет планомерное стягивание войск и бронетехники. Это было 3-4 мая. В какой-то момент нас засек один из часовых на посту, который что-то крикнул своему командиру. Азай, хорошо знавший армянский, подал мне «тревожный» знак, и тогда я решил выходить из ситуации с боем. Чтобы не поднимать шума, мы уничтожили пост неприятеля в рукопашном бою. Позже, обыскав убитых, мы выяснили из их документов, что они не местные, а из Эчмиадзина. Бросалось в глаза, что все они были хорошо вооружены и экипированы, будто их только что мобилизовали. Вряд ли Вы помните, но в то время в Советской армии существовали, так называемые ППЛС – пункты приема личного состава, где при мобилизации каждый новобранец получал вместе с обмундированием вещмешок с комплектом нижнего белья, котелком, солидолом и прочим. Так вот, когда мы открыли мешок одного из убитых, то выяснили, что его укомплектовали то ли в 1949, то ли в 1954 году. То есть, эти вещмешки были доставлены со складов неприкосновенного запаса, которым обеспечивались бросаемые в бой резервные соединения Советской армии. Короче, у всех армянских солдат были такие вот, резервные вещмешки и все они, что нас особенно поразило, были обуты в новенькие кирзовые сапоги. Помню, я тогда сказал Азаю Керимову, что это не местные, а прибывшие. Когда мы вернулись в Шушу, командир батальона доложил, что, начиная с 30-го апреля в Ходжалинском аэропорту периодически приземляются транспортные самолеты. По его словам, только 2-3 мая посадку в Ходжалах совершили не меньше двадцати бортов, взлетавших со стороны Кельбаджара. - Но почему эти самолеты не сбивали? - Нечем было сбивать! Потом, когда я вернулся, Шахин Мусаев прислал нам из Ханлара два переносных зенитно-ракетных комплекса, которые мы доверили одному старшему лейтенанту. Но что мог сделать малогабаритный ПЗРК против огромного ЯК-42? Правда, этот офицер сумел-таки поразить «транспортник», летевший через Еникенд. Наши видели, как самолет задымил. А вот долетел ли он до цели или рухнул, мы так и не узнали… Самое интересное, что летали они через Кельбаджар. Помню, приехал я к Рагиму Газиеву, стал жаловаться, что 850 бойцов слишком мало, чтобы расставить их на всех постах – 38 километров в одну сторону и столько же – от Бёюккилься. То есть, с такими силами 70-километровый фронт никак не прикроешь. Он обещает прислать технику, при мне начинает с кем-то связываться по телефону, отвечает на один из звонков, не перебивая слушает, потом растеряно кладет трубку и говорит: «Рамиз Гамбаров погиб…» Мне показалось тогда, что я ослышался, ведь перед отъездом мы с Рамизом разговаривали, попрощались… А Рагим мне говорит: «Не знаю, какой там был бой и что там произошло. Так что, срочно возвращайся и разберись, почему убили Рамиза Гамбарова!..» Вот это его «убили» запомнилось мне надолго. Кто убил? Почему убил?.. Я был в шоке, конечно. - Одно время где-то писали, что выстрел был произведен в затылок Гамбарова… - В тот момент я вообще ничего не знал. Сказал лишь Рагиму Газиеву, что вернусь, конечно, но мне нужно оружие, у меня люди раздеты, голодные, холодные. А он в ответ - все, что можно, я тебе дам. Езжай на склады, получи то, что нужно, и срочно возвращайся. Я уже на пороге был, когда он спросил, что я намерен делать с обороной Шуши. Я об этом эпизоде и на суде рассказывал. Дело в том, что Шахин Мусаев, Рагим Газиев и, самое главное, начальник оперативного управления Генштаба говорили мне тогда, что идут какие-то переговоры. «Ты там панику-то большую не подымай, - говорили они. – Мы с этим людьми сейчас разберемся, солдат тебе подошлем, у нас сейчас мобилизация идет, государственный призыв, мы тебе людей обязательно дадим, ты, главное, не шуми». Мол, сейчас в Агдаме находится группа УОНА, которая ведет переговоры о прекращении огня. А у меня тем временем не было ни одного офицера, ни офицера связи, ни штаба, ничего не было!.. А как организовать управление и строить оборону, если нет штаба? - Рагим Газиев приказал Вам разобраться, кто убил Рамиза Гамбарова. Вам это удалось выяснить? - Расскажу. Возвращаюсь в батальон, поднимаю начальника штаба, его Агиль звали. Назаров или Намазов, точно уже не помню. Числился он заместителем командира. Я ему говорю: «Встаньте вот перед личным составом батальона и скажите, как это произошло, почему погиб командир батальона?» В ответ шум-гам, все в разнобой говорят, что в районе Эчизуцан армяне захватили наш пост, что по сигналу боевой тревоги Рамиз Гамбаров лично выехал туда, чтобы на месте во всем разобраться. Спрашиваю, кто с комбатом поехал. Отвечают, что только его водитель, мол, там все еще бой идет. Какой бой? И тут выясняется, что ни один солдат из батальона Рамиза там не был и, соответственно, подробностями не владеет. Спрашиваю, как мог погибнуть командир батальона, если ни один человек этого не видел и подтвердить не может? Коль скоро там шел бой, какие-то солдаты должны были находиться рядом, кто-то же должен был видеть гибель командира. Словом, выяснить причину смерти Рамиза так и не удалось… Помню, мы тогда решили сделать по дороге на Джыдыр дюзю Аллею шехидов, там Рамиза Гамбарова и похоронили. Ну, на надгробные камни времени не было – шла война, погибших было много. Так что, имена погибших на столбах писали. Я вот недавно был в Шуше, пришел помянуть ребят, постоял у могилы Рамиза… Там все заросло…

- Эксгумацию провели? - Нет. Хотя я настаивал на ней. Слишком много было вопросов. Почему не было ни одного свидетеля его гибели? Кто-то же наверняка знал, что Рамиз Гамбаров поехал на этот пост, который, кстати, не имел отношение к его батальону. Почему же он туда выехал? Была дана соответствующая команда, я встретился с прокурором Шуши. Вечером я сказал Низами Бахманову (он, по счастью, жив-здоров, может подтвердить), что, коль скоро мы находимся в военном положении, то гражданский прокурор не может выполнять свои функции в полном объеме. А потому я, как военный комендант региона, хочу организовать военную прокуратуру. Пусть гражданский прокурор разбирается с отказниками, выясняет, почему они отказываются давать присягу, почему не желают нести службу на постах… Низами Бахманов эту идею поддержал, командир батальона тоже, а прокурор заявил, что это незаконно. Почему? Я, говорит, гражданское лицо и у меня нет полномочий привлекать добровольца, который отказывается идти в бой, к исполнению воинской повинности. Позднее, на совещании у Бахманова было одобрено мое предложение обязать прокурора Шуши заниматься и военными вопросами. Оно было продиктовано тем, что, побывав в батальоне Фахраддина Сафарова, я увидел пьяных добровольцев с оружием в руках, готовых применить его против своих же товарищей. В результате, дебоширы были арестованы и отправлены до выяснения обстоятельств в Шушинскую тюрьму. Дело в том, что в тот период пошел слух, что все, кто вызвался отправиться добровольцами на фронт, будут зачислены в штат, как военнослужащие регулярной армии Азербайджана, и лишатся гражданского права поступать по собственному усмотрению. В результате, в среде добровольцев начался процесс разброда, проходивший под лозунгом «Добровольно пришел – добровольно и уйду». Впрочем, прокурор и тогда резко мне возразил… - Кто производил арест пьяных добровольцев? Военная полиция? - Нет, рядом со мной были сумгаитские ребята. Я сказал, что надо скрутить двух вооруженных буянов и отвезти их в Шушинскую тюрьму. Пока они приходили в себя в изоляторе, я приехал к прокурору и рассказал ему причину ареста. Он меня выслушал, но возбуждать против них уголовные дела отказался, сославшись на отсутствие необходимых полномочий. В результате, по всей Шуше мгновенно разнеслась новость о том, что никакой уголовной ответственности никто нести не будет. Вот почему, докладывая Газиеву о погибшем Рамизе Гамбарове, я настаивал на создании военной прокуратуры, чтобы, в частности, провести расследование причин гибели Гамбарова. К сожалению, тайна этой трагической истории не разгадана по сей день… - Но факт, что именно после гибели или убийства Рамиза Гамбарова было сломлено сопротивление шушинцев… - Не только сопротивление. Хотя сопротивлялись мы до конца. Я говорю о тех 30 процентах, кто принял присягу, кто сражался за Шушу до последнего патрона и умирал за нее… Когда нас обвиняют в том, что мы не проявили доблести и «позорно сдали Шушу», позволив армянам почти без боя войти в город, я советую внимательно прочитать книгу армянского военачальника Аркадия Тер-Тадевосяна «Свадьба в горах», в которой он описал «героизм» своих солдат и офицеров. Зайдите в Википедию, напишите «штурм Шуши» или возьмите книгу британского журналиста Томаса де Ваала «Черный Сад. Армения и Азербайджан между миром и войной». И вы поймете, что на самом деле происходило в битве за Шушу. Когда я встретился с де Ваалом, он рассказал мне, что, работая над материалами, встречался с Аркадием Тер-Тадевосяном и взял у него интервью, фрагмент которого привел в своей книге: «Когда я спросил Аркадия Тер-Тадевосяна, как армянам удалось победить в сражении за Шушу, он ответил, что, когда ему доложили, что город взят, они, то есть, армяне, не знали, радоваться им или плакать, поскольку потери были существенные». Знаете, что в устах военного человека означают слова «существенные потери»? Это значит, что там была мясорубка, детали которой он предпочитает не раскрывать.

- Когда было заседание у прокурора? Какого числа? - 3-го или 5-го мая. Решение привлечь прокурора было связано с тем, что, когда мы стали приводить людей к присяге, многие отказывались её принимать. Потому, что текст присяги был написан, исходя из ситуации, там были такие выражения, как «Клянусь слезами моей матери…», «Для того, чтобы блюсти честь наших сестер…», «Если я нарушу присягу…» Ну, и так далее. Понятно, что далеко не все были готовы брать на себя такую ответственность и идти на верную смерть. Но у нас не хватало бойцов, и решение прокурора было необходимо… - Когда Вы выяснили, что защищать город готовы только 850 человек, обратились ли Вы к руководству Министерства обороны? - Я приехал в министерство, доложил обстановку лично Рагиму Газиеву, на что он ответил, что сейчас рассматривается вопрос проведения всеобщей мобилизации, будут готовиться соответствующие приказы. Он сказал тогда: «Пока идут переговоры о прекращении огня, возвращайся в Шушу и успокой людей, а помощь мы вам пошлем, укомплектуем. Занимайся пока формированием». Я ему говорю, хорошо, возвращаюсь. Но оружие-то дайте хотя бы. Он ответил: «Что есть, то и дадим». И я получил на всю свою бригаду 65 автоматов без патронов потому, что, как мне сказали, больше на складе ничего нет. Это была правда: в то время на складах Министерства обороны действительно ничего не было. - В интернете можно найти немало воспоминаний армянских солдат, и это, кстати, подтвердил мне в интервью один из лидеров «Еркарп», что за считанные дни до оккупации Шуши и даже после того, как армяне ворвались в город, местная церковь была битком забита вооружением, снарядами и так далее. То есть, проблем со снарядами у Вас не было… - Да, помню. Когда я приехал в Шушу, мне сказал, что склады полные. Приезжаю и обнаруживаю, что склад действительно забит снарядами для реактивной системы залпового огня «Град» БМ-21. Только вот взрывателей к ним на складе не было. Понимаете, что такое снаряд без взрывателя? Бутафория! - То есть, Вы оказались вообще без снарядов? - На полигоне в Шиштепе мы нашли макеты 76-миллиметровых пушек образца 1943-го года. Мы их отвезли на судоремонтный завод и с помощью гражданских инженеров восстановили. Проверили – вроде, стреляют... Снаряды на них мы получили, но они тоже были без взрывателей нет. Я Шахина Мусаева спрашиваю, какой смысл тащить их в Шушу. А он говорит, пусть люди увидят, что идет техника, оружие. Такая вот, психология. В итоге, у нас были три ствола 76-миллиметровых пушек и к ним 12 снарядов – все, что нам удалось наскрести в складах. Когда я ознакомился с батальоном, то спросил Рамиза Гамбарова: «У тебя хоть средство связи есть?» «Есть только, милицейские, - говорит он. – И еще есть выпущенные в Мингечауре минометы. Правда, только трубы - ни прицелов, ни всего остального нет…» - В общем, полное разгильдяйство… - Да не разгильдяйство это! Просто кто возьмется утверждать, что в Азербайджане тогда реально существовали вооруженные силы? Кто-нибудь вообще задумывался, что для их создания необходимо, в первую очередь, заняться закупкой оружия, логистикой? Ведь Советская армия нам ничего к тому времени ничего не оставила. Русские оставили нам оружие, когда их армия ушла, летом 1992-го. А тогда все оружие покупалось через черный рынок. В Мингечауре пытались наладить собственное производство гранатометов, которые взрывались после третьего выстрела. - Почему? - Да потому, что гранаты к ним покупали в Иране, на черном рынке. - Но ведь «Грады» у Вас были. И их не было у армян... - У нас было 40 артпакетов, из них из только 24 с взрывателями. То есть, снаряды из шестнадцати пакетов только стреляли, но не взрывались. Делалось это для того, чтобы армяне видели, что у нас есть «грады»… У русских тогда артиллерией командовал полковник Нечипоренко. Звоню ему, прошу помочь. Он говорит, что они ведут переговоры с начальником артиллерии дивизии Щербаком, который обещал «подкинуть». То есть, продать. Я говорю, что, может они нам и прицелы для минометов «подкинут». А Нечипоренко отвечает, что уже все «подкинули», больше нет…

- Но есть же видеосъемки того времени, когда из Шуши стреляют «Градами» по Ханкенди, и большая часть города прячется в подвалах... - Я же сказал, стрелять мы могли, вот только не были уверены, взрываются ли снаряды… - Но Ханкенди был в руинах… — Это было уже потом, когда атаковали из Агдама. До момента, когда я приехал в Шушу, наибольший урон нам наносили самодельные ракеты «Алазань». Они были и у них, и у нас. Знаете, что это были за снаряды? Вертолетные «НУРСы» (неуправляемые ракетные снаряды – ред.), которые устанавливали на грузовиках ГАЗ-66. А то, что все в руинах было... Я не был в Ханкенди, не могу ничего сказать. Но могу дать характеристику нашей «огневой мощи». У нас было только пять БТРов. Я тогда спросил у Мамед-киши, почему все пять бронетранспортеров без КПВТ (крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый – ред.) «А их и не было, - отвечает он. – Их просто привезли к нам и поставили. Чтобы армяне видели, что у нас есть бронетехника…» - Погодите, но вот есть съемки покойного Чингиза Мустафаева в Лачине с колоннами нашей боевой техники!.. - Когда мы вышли из Шуши на Туршсу, к нам прибыло только пять танков. - Там их было больше. - Их было пять. Три танка уже были у Арифа Пашаева, один танк Альберт Агарунов вывел из Шуши и пять пригнали с Туршсу-Кехнекенд. Таким образом, пять танков тут, три у Арифа Пашаева плюс один вышел из Шуши. Теперь насчет боевых машин пехоты: у нас их было четыре – два БМП-1 в боевом состоянии и два БМП-2, у которых не работала система управления огнем. Одной из машин командовал Арзу Садыхов, другой – Ровшан Акперов - В таком случае, что это была за вереница танков, которую снимал Чингиз Мустафаев? - Отвечу, поскольку я там был с Чингизом, все видел. Дело в том, что эта техника подошла к Лачину позднее, к 14 мая. А в Шуше её не было. - Но почему её не бросили на подмогу в Шушу? - В ночь с 6-го на 7-е мая я проводил совещание у главы исполнительной власти, где доложил, что армяне подтягивают живую силу и технику, что положение близко к критическому. Потом докладываю лично Рагиму Газиеву: как офицер и командир бригады, официально заявляю, что сегодня-завтра (мои слова были подтверждены свидетелями на всех судебных разбирательствах) начнется штурм Шуши. На совещании присутствовали Вахид Байрамов, его заместитель, Эльхан и все командиры батальонов. Мои слова подтверждает разведка: армянские войска находятся в районах сосредоточения. Вечером звоню Рагиму Газиеву, сообщаю, что положение критическое. Он отвечает: «Завтра утром к вам прилетает комиссия ОБСЕ, так что, ты там особенно не паникуй». - Когда состоялся этот разговор? - 7-го мая, за сутки до начала атаки армян. Я ему кричу в трубку: «Какое еще ОБСЕ?!..» А он мне в ответ: «Будешь сеять панику – арестую» ... Я говорю, мы сейчас наблюдаем выдвижение армянских колонн, разведка это подтверждает, Гурбан только что оттуда прибыл, Азай Керимов тоже был там, все видят, что армяне идут… «Повторяю, не паникуй, - говорит Газиев. – Я там был, я все это знаю. Завтра встречай комиссию ОБСЕ». И бросил трубку… - Я прошу прощения, но Вы очень часто апеллируете к министру обороны Рагиму Газиеву, с которым находились в постоянном контакте. Но, согласно Конституции Азербайджана, у Вас был Верховный главнокомандующий. Неужели президент или исполняющий его обязанности ни разу не взял трубку? Или не позвонил, к примеру, главе Исполнительной власти?