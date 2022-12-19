Израиль ударил по иранским объектам в Сирии

Израильская армия нанесла в ночь на вторник ракетный удар по зоне, прилегающей к аэропорту в пригороде сирийской столицы Дамаска. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

SANA ранее проинформировало об ударе Израиля по одному из пригородов Дамаска. Агентство со ссылкой на военный источник пишет, что около 00:30 несколько ракет были запущены с территории Израиля. Сообщается, что в результате этой атаки есть раненые, причинен материальный ущерб.

Базирующаяся в Лондоне мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) передает, были выпущены не менее четырех ракет по позициям проиранских боевиков в районе аэропорта Дамаска и в районе Ас-Саида Зайнаб, к югу от Дамаска. Сообщается о погибших.

Саудовские СМИ сообщили, что в результате ракетного удара выведена из строя система ПВО иранского производства, которая недавно была развернута в районе аэропорта Дамаска.