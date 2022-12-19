Мушфиг Алескерли, Егяна Гаджиева, специально для haqqin.az 04:29

Армянское лобби отвлекает внимание от Евы Кайли В Брюсселе, в интересах 27 стран-членов Европейского Союза, используется транснациональная схема сотрудничества лоббистских и неправительственных организаций, в работе которой Федеральная прокуратура Бельгии обнаружила следы коррупции. Как сообщалось, бельгийские следственные органы, обнаружившие коррупционные махинации непосредственно в Европарламенте, выдали ордер полиции Брюсселя на арест и допросы заместителя председателя Европарламента Евы Кайли и еще четырех человека. Одновременно телеканал Euronews сообщает, что начатое расследование может привести к аресту еще, как минимум, пятнадцати депутатов-членов Европарламента, являющихся активными участниками незаконного лоббирования интересантов.

Действующие в Европарламенте лоббистские группы, обеспокоенные тем, что внимание европейских СМИ приковано к разоблачению коррупционных махинаций, стремятся изменить информационную повестку дня, предлагая обсудить в стенах Европарламента другие спорные темы, чтобы, по возможности, переключить внимание политического истеблишмента Европы от коррупционного скандала в Брюсселе. В этой связи нельзя не отметить активность, проявленную армянскими лоббистскими группами. В частности, выступившая в роли координатора француженка Натали Луазо, председатель Подкомиссии по обороне и безопасности Комиссии по внешним отношениям Европарламента, под призывом провести обсуждения, связанные с «ситуацией в Нагорном Карабахе» собрала подписи около 30 депутатов, являющихся членами «Группы дружбы с Арменией» в Европарламенте. То есть, той самой группы, заместителем председателя которой являлась арестованная полицией Ева Кайли. С этой же целью были направлены обращения на имена президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и главы дипломатического ведомства ЕС Джозефа Борреля.

Haqqin.az уже писал о том, «Группа дружбы с Арменией» в Европарламенте находится на постоянной финансовой «подпитке» нескольких миллиардеров армянского происхождения, использующих влияние «своих людей» высшем законодательном органе Евросоюза для осуществления коррупционных схем и отмывания грязных денег. В Брюсселе даже создан специальный механизм «поддержки армянских друзей Европарламента», среди которых фигурирует Вардан Сирмакес – гражданин Швейцарии армянского происхождения, разграбивший золотые прииски в Карабахе. Вардан Сирмакес: швейцарские корни армянского сепаратизма Как известно, официальный Баку обратился в Интерпол с просьбой о задержании Вардана Сирмакеса, генерального директора швейцарской часовой компании Franck Muller Group. Одновременно этот человек является основным акционером «Armswissbank» и «Арцахбанка». Само название этих финансовых учреждений говорит не только о связях Сирмакеса с Арменией, но и о его активной поддержке сепаратистского режима в Ханкенди. Именно благодаря связям Сирмакеса в Швейцарии и Европарламенте, «Арцахбанк», в котором ему принадлежат в общей сложности 66,3 процента акций, с 2003 года является участником SWIFT International, а с 2005-го - филиалом международной платежной системы Europay/Mastercard. Поражает то, что подавляющему большинству депутатов Европарламента, которые так любят рассуждать о незыблемости демократических прав и свобод в современном мире, абсолютно не смущал тот факт, что значительную часть своего бизнеса Вардан Сирмакес создал на оккупированных азербайджанских землях, где на протяжение тридцати лет вкладывал десятки миллионов долларов в хищническое разграбление природных богатств Карабаха.

Основную деятельность Сирмакес сосредоточил на разработке золотых рудников. В частности, без согласия государственных органов Азербайджана, «армянский друг Европарламента» занимался не только эксплуатацией месторождений золота в оккупированном Кельбаджаре, но и проявил повышенный интерес к месторождению Гызылбулаг, что, собственно, и стало причиной акции протеста азербайджанских экологов на дороге Лачин-Ханкенди. Надо сказать, что вокруг месторождения Гызылбулаг бушевали страсти в духе клондайкских рассказов Джека Лондона. Главным «владельцем» этого месторождения всегда считался «секретарь Совета безопасности» так называемого «Арцаха» Виталий Баласанян и его братья. Позднее в списке акционеров рудника был замечен и Сирмакес, лично участвовавший в церемонии открытия месторождения Гызылбулаг. А после того, как в Карабахе появился российский миллиардер Рубен Варданян, прошел слух, что Баласаняну и Сирмакесу придется уступить «московскому смотрящему» часть своих долей. Для полноты картины добавим, что Вардан Сирмакес, назначенный бывшим президентом Сержем Саргсяном генеральным консулом Армении в Марселе, на протяжение тридцати лет оккупации был одним из основных спонсоров сепаратистского режима в Карабахе, выполняя обязанности ответственного за международную пропаганду сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Армянский механизм подкупа европейских политиков Часть средств, полученных в результате разграбления материальных ресурсов на оккупированных землях нашей страны, Сирмакес потратил на финансирование различных проектов армянских диаспорных организаций. Среди них центральное место и, соответственно, наиболее щедрое финансирование отводилось двум структурам - «Европейским друзьям Армении» (EuFoA), а также «Всеармянскому благотворительному союзу» (AGBU). Главная цель организации «Европейские друзья Армении» — это налаживание моста между Арменией и «Арцахом», а также плотная лоббистская работа со структурами, определяющими политэкономический курс Европы. Другими словами, EuFoA работает над интеграцией Армении и «Арцаха» в политические, экономические и социальные структуры Европы. В частности, желая привлечь внимание международных СМИ к своим целям, EuFoA организовала в сентябре 2018 года медиатур в Армению и «Арцах». В то же время, плохая новость для репутации Евросоюза заключается в том, что финансируемые «грязными деньгами» Вартана Сирмакеса структуры EuFoA и AGBU тесно и плодотворно «сотрудничают» с членами Европейского парламента. В частности, речь идет об уже упомянутых тридцати трех депутатах, входящих в «Группу дружбы с Арменией» и последовательно поддерживающих сепаратистский режим в Карабахе. Так, первого марта 2018 года, по случаю «30-летия Карабахского движения», эта парламентская группа организовала в Европарламенте конференцию, в ходе которой были обсуждены «отношения Европейского Союза с Нагорным Карабахом», а также выдвинуты предложения, связанные с усилением влияния ЕС в этом вопросе.

Информация о «праздновании» 30-летия установления сепаратистского режима на оккупированных азербайджанских землях доступна на сайте Европейского парламента (https://eufoa.org/taking-stock-of-30-years-of-eu-policy-on-the-nagorno-karabakh-conflict-how-can-the-eu-contribute-to-peace-in-nagorno-karabakh/). Она также содержится в аккаунтах организации «Европейские друзья Армении» в социальных сетях (https://twitter.com/EuFoA/status/1603677447613972482). Таким образом, нет ничего удивительного в том, что депутаты Европарламента, которых через EuFoA и AGBU щедро «поддерживает» Вардан Сирмакес, при любой возможности очерняют и шельмуют Азербайджан, а также выдвигают необоснованные, подчас, провокационные обвинения против Турции. Комментируя итоги Второй Карабахской войны, Эльс ван Хуф, одна из членов «Группы дружбы с Арменией», заявила, что Нагорный Карабах стал жертвой геополитических игр и осудила Азербайджан и Турцию за подобные «игры». «После шестинедельной войны Владимир Путин согласовал вопрос о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, - сказала, в частности, Эльс ван Хуф. — Это привело к тому, что десятки тысяч армян покинули свои дома. Для достижения этого результата Азербайджан использовал во время войны запрещенные кассетные бомбы, инновационные турецкие беспилотники и, возможно, наемников. Подобные действия нарушают международные конвенции, запрещающие применение незаконного оружия».

Другой член «Группы дружбы с Арменией» в Европарламенте, киприот Костас Мавридес, выступил с заявлением, в котором призвал Азербайджан «прекратить военную агрессию против Армении», а также осудил Турцию за поддержку азербайджанской армии. Еще один киприот, Лукас Фурлас, также входящий в «армянскую» группу ЕП, запомнился тем, что поддержал антиазербайджанские и антитурецкие высказывания Евы Кайли, обвинив Азербайджан в нападении на Армению, а заодно экоактивистов на Лачинской дороге в создании «гуманитарного кризиса». Марина Кальюранд, руководитель делегации Европарламента по связям с Южным Кавказом, бывший глава МИД Эстонии и член «Группы дружбы с Арменией» также обвинила Азербайджан, заявив, что «серьезно обеспокоена» закрытием Лачинской дороги. Впрочем, посредниками в передаче европейским политикам «грязных денег» выступали не только финансируемые Варданом Сирмакесом EuFoA («Европейские друзья Армении») и AGBU («Всеармянский благотворительный союз»).

В этом плане также активны «Армянский национальный комитет Европы» и «Всеевропейская армянская федерация за справедливость и демократию» (EAFJD). Президентом последней является бизнесмен Каспар Карапетян, о котором haqqin.az уже писал в предыдущей статье об армянских спонсорах Европарламента. Как и Сирмакес, Карапетян сколотил свое состояние на незаконных сделках. Этот уроженец Греции с армянским и люксембургским паспортами известен, как миллиардер, олигарх и создатель коррупционной схемы «мафия-лобби», который считается одним из самых влиятельных трендов в мире. 19 ноября 2021 года Европарламент принял очередное заявление против Азербайджана. Его автором был киприот Лефтерис Христофору, возглавляющий в Европарламенте национальную делегацию «Европейской народной партии». Его часто называют «карманным депутатом» Каспара Карапетяна. Христофору тесно сотрудничает в Европейском парламенте со шведским политиком Чарли Андреасом Веймерсом. Оба они являются членами «Группы дружбы с Арменией». Когда в 2020 году началась Вторая Карабахская война, Веймерс попытался бросить тень на справедливую борьбу Азербайджана, написав на своей странице в Facebook: «Иосиф Сталин несправедливо отделил Нагорный Карабах от Армении. Сейчас Президент Алиев и Эрдоган продолжают тот же путь».

По инициативе EAFJD депутат Европейского парламента Мартин Соннеборн и его коллеги посетили Армению, где были приняты премьер-министром Николом Пашиняном. Характерно, что в этой встрече принимал участие и президент EAFJD Каспар Карапетян. Как и в случае с Варданом Сирмакесом, депутаты Евросоюза старательно закрывают глаза на background Каспара Карапетяна – известного контрабандиста африканскими алмазами, имя которого постоянно упоминается в материалах аналитических центров о деятельности мафиозных группировок в европейских государствах. В частности, Карапетяну посвящен специальный параграф в статье под заголовком «Масштабы и характеристики армянских группировок» (https://www.sovranitapopolare.org/2021/05/12/mafia-armena-in-europa/). В этом отчете, в частности, указывается, что Каспар Карапетян, занимающийся контрабандой бриллиантов в Европу из конфликтных регионов Африки, является крестным отцом армянской мафии в Бельгии. Однако «черное досье» Карапетяна отнюдь не мешает некоторым депутатам Европарламента активно сотрудничать с его структурой EAFJD, систематически выступать против Азербайджана и позволять себе заявления, весьма далекие от прославленной европейской политкорректности. Чего только стоят слова Ангела Джамбазки, сотрудничающего с EAFJD члена Европейского парламента от Болгарии, заявившего, что «Азербайджан напал на Карабах» и добавившего, что «Арарат (Агрыдаг) должен быть возвращен Армении». Особая тема – это отношение армянского лобби в ЕС к Турции. Казалось бы, на фоне российско-украинской войны наметилось сближение ЕС с президентом Турции, которому Брюссель публично признателен за «зерновые и энергетические» операции. Но есть и депутаты, призывающие Европейский Союз «ужесточить отношение к Реджепу Тайипу Эрдогану». Что, впрочем, уже никого не удивляет, ведь ратуют за это все те же тридцать три депутата, входящие в «Группу дружбы с Арменией», которые находятся под доминантным влиянием «Всеевропейской армянской федерации за справедливость и демократию» (EAFJD), то есть, подчинены политическим заказам мафионера Каспара Карапетяна.

Армянские миллиардеры под личиной «общественных организаций» Обвинения в коррупционном лоббировании, выдвинутые против заместителя председателя Европарламента Евы Кайли, похоже, изменили ситуацию, вынудив членов «армянской» группы дружбы проявлять большую осторожность. После того, как федеральная прокуратура Бельгии арестовала Кайли, с сайта Европейского парламента были удалены некоторые информационные материалы. Среди них публикации о сотрудничестве депутатов Европарламента с представителями армянской диаспоры. Помимо этого, организации EAFJD, EuFoA и AGBU, которые еще недавно обнимались с членами ЕП, также удалили из своих учетных записей документы, отражающие совместные с Евросоюзом проекты. Судя по всему, делалось это в спешке, а потому стереть все следы не удалось. В частности, удалены факты сотрудничества с Европарламентом, но осталась информация во внутренней базе, из которой следует, что армянские миллиардеры, спонсирующие евродепутатов, продолжают свою деятельность, применяя для воздействия на европейские политические центры диверсифицированный механизм. То есть, они либо создают новые организации, либо активизируют работу старых структур, но уже под новыми именами. К примеру, в Германии активизирована деятельность «Центрального совета армян» (Zentralrat der Armenier in Deutschland - ZAD). Последние несколько информаций, размещенных на сайте ZAD, нацелены на акцию, проводимую азербайджанскими НПО на Лачинской дороге (https://www.facebook.com/profile.php?id=100063627789568&mibextid=LQQJ4d).