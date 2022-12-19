ISW: Путину не удалось уговорить Лукашенко

Президенту РФ Владимиру Путину не удалось уговорить президента Беларуси Александра Лукашенко вступить в войну с Украиной, предполагает Американский Институт изучения войны (ISW) в своей очередной сводке-анализе.

"ISW по-прежнему считает, что вступление Беларуси в войну Путина с Украиной остается маловероятным. Тот факт, что Путин , похоже, принял [на публике] тезисы Лукашенко, не пытаясь уговорить его подкорректировать их, косвенно подкрепляет эту оценку", - пишут аналитики института.

Аналитики Института отметили, что президенты стран воздержались от обсуждения войны в Украине. При этом в Минске заявили, что якобы столкнулись с "западной угрозой".

"Лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину", - говорится в сводке.

Аналитики ISW считают, что участие Беларуси в войне в Украине остается маловероятным, иначе Лукашенко пришлось бы изменить свою риторику от "обороны границ от западной угрозы" до агрессии в другой стране.