США обвинили генсека ООН в уступках российским угрозам

США обвинили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в том, что он «уступил российским угрозам» и не отправил официальных лиц в Украину для проверки используемых Россией беспилотников, которые, по словам Вашингтона, были поставлены Ираном. Об этом пишет во вторник, 20 декабря, «Голос Америки».

Россия отрицает, что ее вооруженные силы используют иранские беспилотники в Украине, и утверждает, что у представителей ООН нет мандата на поездку в Киев для расследования происхождения беспилотников. Тегеран же ранее признал, что поставил Москве беспилотники, но объяснил, что они якобы были отправлены до того, как Россия вторглась в Украину в феврале.

Великобритания, Франция, Германия, США и Украина настаивают, что поставка иранских беспилотников в Россию нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН 2015 года. Эти страны хотят, чтобы Гутерриш отправил представителей ООН в Киев для расследования.

«Мы сожалеем, что ООН не предприняла никаких действий для проведения нормального расследования этого сообщения о нарушении», – заявил представитель США в ООН.

А зампосла США в ООН Роберт Вуд указал, что «...секретариат ООН, явно поддавшись угрозам России, не выполнил мандат на расследование, который дал ему Совбез».

Ранее в докладе Совбезу Гутерриш рассказал, что официальные лица ООН изучают имеющуюся информацию, и о любых выводах будет сообщено в установленном порядке.