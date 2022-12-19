Азербайджанская армия не обстреливала армянские позиции заявление Минобороны
Информация, распространяемая о якобы обстреле со стороны подразделений азербайджанской армии около 00:05 часов 20 декабря позиций подразделений ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Гюнешли, является абсолютной ложью, не отражает действительности, заявили в Минобороны Азербайджана.
«Категорически опровергаем эту информацию, распространяемую Министерством обороны Армении», - подчеркнули в оборонном ведомстве.