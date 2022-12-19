Как сообщает haqqin.az, на состоявшемся накануне судебном заседании были допрошены Адиль Дадакишиев, Ниямеддин Оруджев и Анар Алиев, экс-сотрудники отдела внутреннего контроля Министерства труда и социальной защиты населения. Согласно обвинительному заключению, министерством проверки проводились в различных структурных подразделениях на основе годового плана. Лица, у которых выявлялись недостатки и нарушения в работе, платили взятки, чтобы не потерять свои должности. Собранные деньги передавались получателям через замначальника отдела внутреннего контроля Низами Ханларова.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в превышении служебных полномочий и присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, во взяточничестве.

Адиль Дадакишиев в своих показаниях сообщил, что всего лишь выполнял задания руководства. Он составлял отчеты о выявленных в районных структурах министерства нарушениях и передавал составленные акты Низами Халнларову. Провинившиеся либо получали выговоры, либо увольнялись. Про взятки Дадакишиев ничего не знал.

Аналогичные показания дал другой свидетель, Низамеддин Оруджев: «Мы выявляли нарушения. Нарушителей впоследствии либо понижали в должности, либо увольняли».

Оба свидетеля не подтвердили свои показания следствию.

Анар Алиев, который в настоящее время работает в Министерстве финансов, сообщил, что также проводил проверки и передавал отчеты Низами Ханларову. Свидетель заявил, что самая крупная выявленная ошибка была связана с неправильным подсчетом пенсионных средств: «Взяток не получал. Не помню, что говорил об этом во время следствия».

Вусал Джалилов, заведующий складом реабилитационного центра для инвалидов министерства, расположенного в поселке Шаган, на допросе заявил, что центр заключил договор с ООО Qırxbulaq. В разное время в компанию перечислялись деньги, их часть возвращалась в виде «откатов»: «Мне вручали конверты, которые я передавал Ульвие Мамедовой, заместителю начальника отдела экономики министерства. Был всего лишь курьером, лично денег не получал, моя зарплата составляла всего лишь 180 манатов».

Ясин Рустамов, который был начальником Губинского, Хачмазского и Шамкирского филиалов Госфонда социальной защиты, рассказал, что давал взятки, чтобы замять выявленные нарушения: «В 2013-2016 годах, когда работал в Губе, отдел внутреннего контроля министерства проводил проверки. Тогда заплатил 18 тысяч манатов, чтобы не потерять работу и избежать дисциплинарного наказания. Аналогичная ситуация произошла в Хачмазе - тогда пришлось выложить 15 тысяч манатов».

Мустафа Мустафаев, допрошенный в качестве свидетеля, в своих показаниях заявил, что являлся учредителем и директором ООО Şəhanə, а позже по указанию Низами Ханларова передал компанию на некоего Ибада. Мустафаев добавил, что является однокурсником экс-начальника строительного управления министерства Натига Азизова и побеждал в тендерах, объявленных Минтруда.

Судебный процесс продолжится.