AZAL назвал дату выполнения рейсов в Нахчыван

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в настоящее время предпринимает все необходимые меры для перевозки пассажиров рейсов по маршруту Баку-Нахчыван-Баку, отложенных из-за непогоды, говорится в сообщении пресс-службы авиакомпании.

Так, пассажиры отложенных рейсов J2-251 и J2-253 по маршруту Баку-Нахчыван, выполнение которых было запланировано на 17 декабря в 07:00 и 11:50 соответственно, вылетят сегодня, 20 декабря, в 12:00 и 12:30.

В свою очередь, пассажиры отложенных рейсов J2-252 и J2-254 по маршруту Нахчыван-Баку, выполнение которых было запланировано на 17 декабря в 10:20 и 15:10 соответственно, вылетят сегодня, 20 декабря, в 14:20 и 14:50.