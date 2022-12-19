Бакинская лаборатория успешно прошла тест на компетентность в Англии

В связи с совершенствованием лабораторной системы в области безопасности пищевых продуктов регулярно проводятся мероприятия по укреплению, а также модернизации материально-технической базы лабораторий, функционирующих при Азербайджанском институте безопасности пищевых продуктов (АГТИ).

Также обеспечивается внедрение передовых технологий в лабораториях, участие персонала в тренингах и международных межлабораторных испытаниях для повышения компетентности.

В рамках проводимых мероприятий Бакинская региональная испытательная лаборатория АГТИ приняла участие в испытаниях на компетентность, организованных британской компанией LGC Standards. Лаборатория получила успешные результаты по 26 микробиологическим параметрам в 2 параллельных образцах.

Отметим, что ранее Лаборатория участвовала в тесте на компетентность по параметрам определения токсичных элементов (As, Cd, Pb, Hg) в пищевых продуктах, организованном британской компанией FAPAS, и получила успешный результат. Испытания проводились по международному методу при помощи высокочувствительного прибора İCP-MS.

В Бакинской региональной испытательной лаборатории наряду с действующими в Азербайджанской Республике нормативно-техническими документами проводятся микробиологические, токсикологические, физико-химические испытания продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, кормов и питьевой воды в соответствии с параметрами качества и безопасности, указанными в международных стандартах ISO, AOAC, ASTM, NMKL и ГОСТ.