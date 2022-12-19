МИД Армении заявил, что обсудит ситуацию на Лачинской дороге в СБ ООН
На заседании СБ ООН будет обсуждаться ситуация на Лачинской дороге, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
По его словам, на сегодняшнем заседании СБ ООН будет обсуждаться "ситуация, создавшаяся на Лачинской дороге".
Напомним, азербайджанские экоактивисты с 12 декабря проводят мирную акцию на дороге Ханкенди - Шуша, протестуя против незаконной добычи полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, и экологического террора.