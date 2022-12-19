11:00

Фармацевтический комплекс группы компаний R-PHARM в Азербайджане совместно с компанией Servier Azerbaijan организовали рабочий визит ведущих эндокринологов страны, включая главного эндокринолога Министерства здравоохранения и главного врача Республиканского эндокринологического центра Бабека Салека, на завод по производству лекарственных средств R-Pharm.

В рамках визита специалисты посетили производственную площадку завода, где смогли понаблюдать за упаковочным процессом оригинального французского препарата Diabeton® MR, широко используемого во всем мире для лечения пациентов с сахарным диабетом второго типа. Оригинальный препарат Diabeton® MR упаковывается на заводе R-Pharm в Азербайджане со второй половины прошлого года. Визит на производственный комплекс позволил врачам ознакомиться с технологическим процессом, а также лучше понять механизм и принципы работы производства на всех этапах.

На сегодняшний день завод R-Pharm является первым и единственным в Азербайджане производителем лекарственных препаратов, производство которого полностью соответствует международным стандартам GMP. Гости убедились, что большую часть операций на заводе выполняют автоматизированные производственные системы. Качество продукции в процессе производства контролируется на каждом этапе, что позволяет свести к минимуму человеческий фактор и обеспечивать гарантированное качество выпускаемых лекарственных средств. Представители компании также продемонстрировали специалистам разные производственные линии, позволяющие выпускать как таблетированные, так и инфузионные формы лекарственных препаратов в соответствии с последними требованиями к стандартам лечения сахарного диабета второго типа.