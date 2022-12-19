В США опасаются обмена стратегиями между Россией и Китаем

В США обеспокоены тем, что Россия и Китай могут обмениваться инструментарием и стратегиями, направленными на подрыв единства НАТО. Об этом во вторник заявила постоянный представитель США при альянсе Джулиан Смит, пишет Financial Times.

«Они (Россия и Китай) все чаще используют общий инструментарий, который должен вызывать беспокойство НАТО, - сказала Смит. Американский дипломат полагает, что Москва и Пекин «обмениваются гибридными тактиками», и указывает на такие факторы, как риски для поставок энергоносителей и проблемы кибербезопасности. «Нет никаких сомнений в том, что они работают над тем, чтобы разобщить партнеров по трансатлантическому альянсу. Мы хорошо осведомлены об этих попытках и намерены с ними бороться», - сказала она.