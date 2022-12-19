10 призов от m10 – оплачивай с m10 и выигрывай!
Хорошие новости для пользователей m10! С 15 декабря 2022 г. по 12 января 2023 г. платежи внутри приложения m10 и покупки с помощью m10 в сети маркетов Bravo каждую неделю приносят ценные призы и новогодний подарок - Toyota Corolla!
Чтобы участвовать, необходимо:
- скачать приложение из Google Play или App Store на телефон;
- зарегистрироваться, просто набрав номер мобильного телефона;
- пополнить кошелек m10 через банковскую карту или MilliÖN, нажав кнопку «Пополнить».
Оплачивая услуги (за исключением кредитных платежей) или совершая покупки в сети маркетов Bravo с m10 на более чем 10 АЗН, вы получаете 1 шанс принять участие в лотерее. Больше оплат — больше шансов.
Еженедельные розыгрыши:
Apple iPhone 14 Pro 128 ГБ
iPad 10.9 64 ГБ
Apple Watch SE 44 мм
Apple AirPods 3
Samsung Galaxy S22 128GB
Samsung Galaxy Buds Live
Samsung Galaxy Watch Active 44mm
1000 АЗН на баланс m10
500 АЗН на баланс m10
300 АЗН на баланс m10
Новогодний подарок - автомобиль Toyota Corolla.
Еженедельно 1 участник может выиграть лишь один приз. Победитель еженедельной лотереи сохраняет свои шансы на получение новогоднего приза.
Приложение m10 является продуктом компании PashaPay. m10 - первый крупномасштабный электронный кошелек, созданный в Азербайджане для осуществления безналичных операций. С помощью приложения люди максимально упростят свою жизнь, используя минимум наличных денег.