Карабахский сепаратист обвиняет Россию в ситуации на Лачинской дороге
Карабахский сепаратист – так называемый «советник госминистра Арцаха» Артак Бегларян обвинил Россию в ситуации на Лачинской дороге.
Как пишут армянские Telegram-каналы, Бегларян заявил, что «Россия - ответственный №1» (в данной ситуации – ред.).
«В первую очередь, это обусловлено присутствием миротворцев и, между прочим, главные рычаги находятся в руках России, в отличие от остальных международных акторов. Но Россия также ответственна как важный актор международного сообщества, обладающий правом вето в СБ ООН», - заявил Бегларян.