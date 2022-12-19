Ряд ведомств выведут из подчинения TƏBİB

С 1 января будущего года ряд медицинских учреждений будет выведен из подчинения Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), сообщил на отчетной конференции «TƏBİB - Современный этап качества в медицине: реальные перспективы, взгляд в будущее» исполнительный директор Объединения Вугар Гурбанов.

По его словам, речь идет о Национальном центре гематологии и трансфузиологии и его подразделения, НИИ педиатрии им. К.Фараджевой, НИИ кардиологии им. академика Д.Абдуллаева, НИИ медицинской профилактики им. В.Ахундова, НИИ легочных болезней, НИИ акушерства и гинекологии, НИИ ортопедии и травматологии, НИИ медицинской реабилитации и Научно-хирургический центр им. академика М.Топчубашева.