Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 11:38

Девятое декабря может стать переломным днем в европейской политике. Вот уже более десяти суток внимание Брюсселя приковано к расследованию дела о коррупции еврочиновников, которых подозревают в получении взяток и попытках незаконного влияния на политический курс Евросоюза. Скандал приобрел международный характер и способен привести к тому, что страны ЕС могут остаться без газа.

В центре разгоревшегося скандала оказалась известная своими проармянскими взглядами Ева Кайли - вице-президент Европарламента, депутат от Греции. Она является одним из четырех человек, которым предъявлено обвинение в коррупции после проведенных рейдов, в ходе которых было обнаружено не менее 1,5 млн евро наличными. Подозревается, что деньги получены из Катара. И если происхождение денег пока что точно не установлено (следствие только началось), то факты получения взяток налицо: сотни тысяч евро обнаружены в доме у самой Кайли, а также в машине у ее отца, который попытался вывезти деньги. Также значительные суммы найдены по другим адресам в Бельгии и Франции. Коррупцией и взятками в структуре ЕС трудно кого-то удивить. Но очередной скандал, уже успевший получить название «Катар-гейт», долго будет предметом разбирательств политиков и следователей. И на этом можно бы было особо не останавливаться. Но на сей раз скандал разразился в то время, как многие европейские страны обращаются к Катару по поводу поставок сжиженного природного газа. Дело в том, что эта небольшая страна способна заменить на европейском рынке весь российский газ, который ЕС счел «токсичным». Но богатые нефтью и газом страны Персидского залива сегодня уже не хотят мириться с обвинениями Запада в их адрес. Политика США в отношении их ближайших союзников на Ближнем Востоке – Саудовской Аравии, ОАЭ и др. – воспринимается с чрезвычайной настороженностью. Вот и Катар не замедлил с ответом. В заявлении, опубликованном катарским дипломатом, бельгийские власти подверглись критике в связи с тем, что использовали неточную информацию. А дальше он попросту пригрозил, что расследование ЕС в связи с коррупционным скандалом в Европарламенте может негативно сказаться на поставках газа, а также испортить отношения Дохи с Европой.

Катарский дипломат не только решительно отверг обвинения, связывающие его правительство с неправомерными действиями, но перешел в прямое нападение. Он заявил, что Катар был не единственной стороной, упомянутой в расследовании, однако почему-то именно эта страна подверглась исключительной критике и нападкам. Действительно, по сообщениям СМИ, в рамках расследования под пристальным вниманием находятся также марокканские интересы. В Катаре такое повышенное внимание нашло собственную трактовку. Здесь считают, что страну выделили несправедливо, поскольку на настроения европейской общественности повлияли другие обвинения, выдвинутые против богатого государства Персидского залива в связи с проведением им чемпионата мира по футболу. Решение об исключительном запрете представителей этой страны в парламенте ЕС демонстрирует, что депутаты Европарламента были введены в заблуждение. Они действовали, исходя из предубеждений в отношении Катара, и выносили свои суждения на основе неточной информации вместо того, чтобы дождаться завершения расследования. Доха с тревогой наблюдает за выборочным осуждением своей страны; здесь разочарованы тем, что бельгийское правительство, как только ему стало известно об обвинениях, не предприняло никаких усилий для установления с правительством Катара диалога. Доха выражает обескураженность: ей непонятны причины столь поспешного обвинения бельгийской стороны в свой адрес. Тут хотелось бы напомнить, что у Катара за последние месяцы уже было подобное дипломатическое противостояние с Германией. Доха вызвала посла Германии после того, как министр внутренних дел поставил под сомнение возможность проведения чемпионата мира по футболу в Катаре из-за его отношения к иностранным рабочим. Тогда скандал удалось замять.