В ОДКБ открестились от ситуации на Лачинской дороге
Решение вопроса с Лачинским коридором находится вне зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил генсек организации Станислав Зась, сообщают российские СМИ.
«ОДКБ исходит из того, что решение вопроса с Лачинским коридором находится вне зоны ее ответственности», - сказал он.
По его словам, «обращений от Армении по этому поводу также не поступало».
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