В ОДКБ открестились от ситуации на Лачинской дороге

Решение вопроса с Лачинским коридором находится вне зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил генсек организации Станислав Зась, сообщают российские СМИ.

«ОДКБ исходит из того, что решение вопроса с Лачинским коридором находится вне зоны ее ответственности», - сказал он.

По его словам, «обращений от Армении по этому поводу также не поступало».