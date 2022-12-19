Депутат: Акция на Лачинской дороге должна быть бессрочной

Акция протеста на Лачинской дороге должна продолжаться до тех пор, пока российские миротворцы не обеспечат выполнение всех требований заключенного 10 ноября 2022 года соглашения между Азербайджаном, Россией и Арменией, заявил на проходящем пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Махир Аббасзаде.

«Российские миротворцы не выполняют условия трехстороннего соглашения от 10 ноября 2022 года. Так, вопреки 4-му пункту договора из зоны ответственности миротворческого контингента до сих пор не выведены армянские вооруженные формирования, в нарушение 6-го пункта на Лачинской дороге продолжаются военные провокации и незаконное ее использование. Кроме того, в нарушение 9-го пункта Ереван не открыл коммуникации для Азербайджана», - сказал М.Аббасзаде.

Депутат также отметил, что в Карабахе на территории проживания армян продолжается незаконная добыча природных ресурсов Азербайджана, что наносит ущерб экологии.

«Национальные богатства Азербайджана вывозятся через Лачинскую дорогу в Армению. При этом благодаря разграблению ресурсов финансируется военная хунта в Ханкенди. Все это происходит на глазах российских миротворцев», - подчеркнул парламентарий.

М.Аббасзаде также подчеркнул, что миротворцы не обеспечили возможность проведения азербайджанскими экологами мониторинга, что свидетельствует о том, что МС не способны выполнить возложенные на них обязательства.

«Уже 9 дней представители азербайджанской общественности проводят митинг на Лачинской дороге. Думаю, что он должен быть продолжен до полного выполнения российскими миротворцами наших справедливых требований, обеспечения законных прав Азербайджана и пресечения всей преступной экономической деятельности в зоне ответственности миротворческого контингента», - сказал он.