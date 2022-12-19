Мосбиржа планирует запустить торги азербайджанским манатом

«Московская биржа» рассматривает возможность запуска торгов в 2023 году азербайджанским манатом, сообщил журналистам управляющий директор Департамента развития бизнеса Мосбиржи Кирилл Пестов, пишут российские СМИ.

«Мы рассматриваем порядка 10 валютных пар, среди которых дирхам ОАЭ, азербайджанский манат, египетский фунт, это большие внешнеторговые партнеры нашей страны. Будем изучать возможность запуска и потенциал развития других валют, есть интерес со стороны регуляторов и участников рынка», - сказал он.

Биржа в 2022 году запустила торги пятью новыми валютами: армянским драмом, южно-африканским рэндом, узбекским сумом, киргизским сомом и таджикским сомони.