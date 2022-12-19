Выигрыш в 35 тысяч манатов и всего за 3 дня? Да! Сеть магазинов «Kontakt» смогла наполнить радостью дома сотни людей с помощью своей кампании «Брось “шеш”, получи в 10 раз больше», стартовавшей всего 3 дня назад. За это время участники, которые бросили «шеш», смогли вернуть 10%, 100% и даже 3-кратную стоимость купленного товара. Сейчас мы хотим познакомить их с вами:

«Я домохозяйка, мне 41 год. Я, честно говоря, не верила, что смогу выиграть. В магазине «KontaktHome – Украинский круг» я купила смартфон Note 11за 460 манатов, а затем бросила кости. Я не думала, что мне выпадет 3 шестерки. Но мне повезло. Мне сказали, что я выиграла 3-кратную сумму купленного мной товара и я могу приобрести на эту сумму еще что-нибудь. Спасибо «Kontakt», - сказала Гусейнова Мехри, выигравшая 3-кратную стоимость купленного товара.

«Скоро в нашей семье состоится свадьба. Поэтому мы пришли в магазин «KontaktHome» в Гянджа молле, чтобы купить приданое. Мы впервые зашли в этот магазин, а удача все равно улыбнулась нам. Мы бросили игральные кости и нам выпали две шестерки. Нам вернули около 4 тысяч манатов. На эти деньги мы пополнили приданое еще несколькими товарами. Мы все купили там: телевизор, холодильник, пылесос, духовку и т.д. Всем советую, прийти в «KontaktHome» и попытать счастье», - сказала Алиева Сиясет, выигравшая 100% стоимость купленного товара.

«Я никогда не видел ничего подобного раньше. Купил стиральную машину Samsung в «Kontakt». После я бросил 2 кости, выпали две шестерки. Я не поверил своим глазам. Наш холодильник был уже старым, и я за 1300 манатов купил новый. Это стало настоящим праздничным подарком для нас», - сказал Абдулхалигов Гахир, выигравший 100% стоимость купленного товара.

Раньше я видел в социальных сетях, как люди бросали игральные кости и выигрывали. Я думал, что шанс на выигрыш - один на миллион. Я купил SamsungA73 и бросил кости. Думал, не получится. Но получилось. Потраченная мной сумма в размере 1300 манатов вернулась мне. Я очень обрадовался. На эти деньги мы купим посудомоечную машину», - сказал Тагиев Амираслан, выигравший 100% стоимость купленного товара.

Вы тоже можете прийти в магазины «Kontakt» до 15 января и своими руками привлечь удачу в свою жизнь, а именно бросив «шеш» получить 10-кратную сумму купленного товара. Для дополнительной информации перейдите по ссылке или звоните по номеру *6060.

Представляем вам счастливые моменты победителей: