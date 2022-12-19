Американский конгрессмен: Война НАТО с Россией будет похожа на настоящую спецоперацию
НАТО сможет победить Россию за три дня, заявил член Палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер.
«Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию», - написал Кинзингер в своем твиттере в ответ на вопрос пользователя соцсети, почему НАТО до сих не победила Россию в открытом противостоянии.
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