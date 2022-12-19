Украина получит тысячи Starlink от Маска

Компания Илона Маска согласилась поставить Украине еще несколько тысяч терминалов для спутникового интернета Starlink, сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Bloomberg.

По словам Федорова, компания Маска Space Exploration Technologies в течение ближайших месяцев отправит Киеву более 10 тысяч устройств, позволяющих обеспечить интернет в полевых условиях.

"Маск нас заверил, что он продолжит поддерживать Украину. Когда у нас был масштабный блэкаут, в тот же день я отправил ему сообщение, а он моментально отреагировал и уже предпринял некоторые шаги. Он понимает ситуацию", - сказал Федоров.

Bloomberg отмечает, что представитель компании SpaceX не ответил на просьбу издания прокомментировать слова Федорова.