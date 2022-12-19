Отдел информации 13:06

Акция, организованная азербайджанскими экоактивистами на участке дороги Лачин - Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений золота на подконтрольных российским миротворческим силам территориях, продолжается уже 9-й день. Тележурналисты, ведущие репортажи с места проведения акции, сообщают, что сегодня утром российские миротворцы сменили посты. Они убрали свои БТР и шлагбаум, которые до этого блокировали движение по дороге в течение нескольких дней. Причина данных изменений остается неизвестной. По имеющимся данным, утром автомобиль Международного Красного Креста и машины скорой помощи из Армении беспрепятственно двинулись со стороны Лачина в Ханкенди.

Напомним, что непосредственно после того, как азербайджанские экоактивисты начали свою акцию, миротворцы остановили движение по дороге шлагбаумом, а также разместили там БТР. Участники же акции уже на протяжении нескольких дней заявляют, что сами они не перекрывают дорогу и готовы обеспечить движение гражданским автомобилям. Между тем, согласно новой информации, поступившей от Минобороны России, ситуация в зоне проведения миротворческих операций остается нестабильной, а переговоры об открытии дороги Лачин - Шуша еще продолжаются. При этом неизвестно, какие стороны являются участниками переговоров, хотя некоторые подробности все же были обнародованы армянскими источниками. Как сообщает газета «Грапарак», армянская сторона предложила следующий вариант развития событий: если дорога откроется, то армяне готовы создать условия для перемещения «небольшой группы» экоактивистов из Азербайджана для наблюдения за месторождениями Демирли и Кызылбулаг. Азербайджанская сторона это условие отвергла, заявив, что к вышеуказанным месторождениям должен быть обеспечен доступ полноценной мониторинговой группе. Армян это требование не устраивает: они считают, что азербайджанская сторона и в будущем продолжит выдвигать подобные условия, а в результате разместит на дороге собственный блокпост.