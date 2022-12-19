Депутат о гендерной селекции в Азербайджане

В Азербайджане продолжается гендерная селекция, которая грозит появлением в будущем больших проблем демографического характера, заявила депутат Ганира Пашаева во время обсуждения в Милли Меджлисе ежегодного отчета исполнительного органа, осуществляющего контроль над обеспечением гендерного равенства.

По ее словам, несмотря на принятые запретительные законы, в 2022 году гендерная селекция в Азербайджане превысила показатели 2021 года.

«Гендерный дисбаланс превышает допустимые пороги. На 100 девочек рождается 115 мальчиков. Госструктурам необходимо предпринять еще более действенные меры, чтобы предотвратить дальнейший гендерный дисбаланс», - сказала Г.Пашаева.