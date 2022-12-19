AZAL обратился к пассажирам

Пресс-служба ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) обратилась к пассажирам отложенных из-за непогоды 17 декабря рейсов 255/257 и 256/258 по маршруту Баку - Нахчыван - Баку с просьбой заблаговременно прибыть 20 декабря в аэропорт для прохождения регистрации на запланированный рейс.

Все вылеты из Баку будут выполнены в 14:20, 15:00 и 17:10. Из Нахчывана полеты будут осуществлены в 16:40, 17:20 и 19:30, отметили в пресс-службе.

AZAL просит пассажиров других отложенных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в соцсетях и СМИ. Там отметили, что с целью безопасности полетов все рейсы будут выполнены при благоприятных погодных условиях.