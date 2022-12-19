Anglo Asian Mining просит поддержки международного сообщества для получения доступа к рудникам «Гызылбулаг» и «Демирли»

Компания Anglo Asian Mining PLC (AAM - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане) направила письмо представителям ряда международных организаций и правительств, включая ООН, Госдепартамент США, МИД Великобритании и Европейский союз о деятельности компании и правах на добычу полезных ископаемых на месторождениях, которые в настоящее время эксплуатируются другими.

Компания обратилась к этим структурам с просьбой оказать поддержку в восстановлении своих законных прав и обеспечении безопасного доступа своих сотрудников к медно-золотому месторождению «Гызылбулаг» и медно-молибденовому месторождению «Демирли», а также к прилегающим разведочным территориям в Карабахе, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте AAM.

Эти месторождения находятся в пределах региона, контролируемого российскими миротворческими силами, но компания считает, что незаконная добыча полезных ископаемых армянскими компаниями велась и продолжает вестись на данных территориях.

Контракт типа PSA между правительством Азербайджана и Anglo Asian Mining PLC был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота и 2,5 тыс. тонн серебра.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Кедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша, летом 2015 года - с рудника Гадир на месторождении Кедабек, с сентября 2017 года - рудника Угур на месторождении Кедабек.

В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Кедабек и Гоша.