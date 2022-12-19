Группа компаний СТП набирает специалистов на программу «Сила завтрашнего дня»

СТП запускает очередную оплачиваемую программу «Сила завтрашнего дня», в процессе которой будут выявлены и подготовлены молодые специалисты с особым потенциалом и интересом к производственно-техническим профессиям.

Группа компаний СТП, крупнейший промышленный парк региона с самыми широкими возможностями, в течение нескольких лет готовит профессионалов в ненефтяном секторе страны в области инженерно-технических профессий.

Целью данной программы является развитие компетенций и профессиональных карьерных навыков специалистов, недавно получивших высшее образование или профессиональную квалификацию и имеющих минимальный опыт работы.

Программа охватывает периоды от 6 до 12 месяцев с предоставлением теоретических и практических знаний, развитием индивидуальных навыков под наставничеством отечественных и зарубежных экспертов, в бизнес-подразделениях и предприятиях дочерних компаний СТП, а также в академических центрах зарубежных компаний-партнеров. Специалисты, успешно завершившие программу, будут трудоустроены в группе компаний СТП.

Следует отметить, что за последние два года более 100 молодых специалистов, успешно прошедших этапы отбора, окончили программы развития в различных дочерних компаниях СТП. Большинство из них в настоящее время являются членами команды СТП.

Уверенные в себе молодые специалисты, обладающие знаниями и навыками в соответствующих областях, желающие сделать первый шаг в своей будущей карьере, могут воспользоваться возможностями, предоставляемыми программой развития «Сила завтрашнего дня», подать заявку, зарегистрировавшись на портале https://stpcareer.com.

Более подробную информацию о профессиях и квалификациях можно получить на официальном портале вакансий группы компаний СТП (stpcareer.com) и на страницах в соцсетях.