«Вмешательство во внутренние дела»: в Грузии ответили на заявление Зеленского

Накануне президент Украины призвал власти Грузии «принять решение для спасения жизни» Саакашвили – перевести его в одну из клиник Украины, Европы или Америки.

По словам депутата от правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Гиви Микабадзе, «власти Украины стали своего рода убежищем для бывших высокопоставленных чиновников «Единого национального движения». Он отметил, что в руководстве Украины работают люди, которые являются лоббистами бывшей правящей партии Грузии, созданной Саакашвили, пишут грузинские СМИ.

Глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе также считает, что Зеленский, возможно, недостаточно хорошо проинформирован по этому вопросу.

А глава оппозиционной грузинской партии «Граждане» Александр Элисашвили считает, что украинский лидер пытается вмешиваться во внутренние дела Грузии. «По мне, так это не совсем адекватно выглядит, когда президент одной страны призывает руководство другой страны освободить конкретного заключенного, несмотря на то, что у Саакашвили украинское гражданство. Это все немного похоже на вмешательство во внутренние дела страны», - недоволен Элисашвили.

Депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе разделяет беспокойство Зеленского. «Нельзя шутить со здоровьем и жизнью. Это не должно быть темой для спекуляций. Я разделяю беспокойство Зеленского. Саакашвили должны предоставить возможность лечения за границей», - сказал Манджгаладзе.