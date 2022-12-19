Социальный проект Nar удостоен премии NETTY
Проект «Язык жестов», реализованный в рамках политики корпоративной социальной ответственности Nar, удостоен национальной интернет-премии NETTY 2022. Jestdili.az был выбран лучшим проектом в номинации «Наука, образование и инновации» как первый онлайн-словарь жестового языка на азербайджанском языке.
Онлайн-словарь жестового языка был создан в рамках проекта «Родной язык жестов», победителя конкурса «Социальные проекты» Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, при финансовой поддержке Nar и организации общественного объединения «Поддержка глухих».
Азиз Ахундов, директор отдела по связям с общественностью ООО «Азерфон» (бренд Nar), получивший награду на итоговой церемонии, сказал: «Как клиентоориентированный оператор мобильной связи, наша деятельность не ограничивается предоставлением высококачественных мобильных услуг для всех; Nar также вносит позитив в жизнь общества через социальные проекты. Проект языка жестов не только обеспечивает интеграцию людей с нарушениями слуха в общество, но и делает их повседневную жизнь более комфортной».
Веб-ресурс Jestdili.az содержит пояснительные тексты около 3000 слов и словосочетаний жестов, а также изображения и видео более 2100 жестов. Основная цель проекта – усиление социализации и интеграции людей с нарушениями слуха в общество. Кроме того, процесс стандартизации языка жестов упрощается при создании всеобъемлющего словаря.