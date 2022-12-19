Ганц: если договориться с Ираном не получится, придется применить силу

Время имеет решающее значение, и необходимо принять меры для достижения улучшенного ядерного соглашения, заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц, сообщает «Исраэль ха-йом».

«Сейчас, когда Иран еще не прошел точку невозврата в ядерной программе, мы должны ускорить противодействие ему, пока не стало слишком поздно», – сказал Ганц.

Накануне на встрече с представителями еврейских СМИ со всего мира Ганц заявил, что пришло время оказать давление на Иран, чтобы добиться улучшенного ядерного соглашения.