Хулуси Акар: Турция уважает волю украинского народа и Зеленского

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара выступает за продолжение Стамбульского процесса, в рамках которого РФ и Украина сели за стол переговоров и были близки к продвижению в диалоге. Об этом глава турецкого оборонного ведомства сказал в интервью итальянской газете Il Messaggero.

Акар подчеркнул, что Турция во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом прилагает активные усилия для дипломатического урегулирования противоречий между Москвой и Киевом.

«Турция считает, что для обеспечения мира и стабильности в регионе и на международной арене конфликты должны и могут быть решены мирным путем, посредством диалога, в рамках международного права, принципов добрососедства», - сказал он.

По его словам, именно с этого ракурса Анкара воспринимает ситуацию в Украине с первых дней войны в этой стране. «Мы сосредоточили усилия на приближении режима прекращения огня - как минимум гуманитарного перемирия с прицелом на полное дипломатическое урегулирование. Одним из важных результатов усилий Анкары под руководством президента Эрдогана стало устранение продовольственного кризиса, который грозил всему миру из-за проблем с поставками агропродукции», - сказал он.

Хулуси Акар в очередной раз подчеркнул, что Анкара всесторонне поддерживает суверенитет, территориальную целостность и политическое единство Украины.

Турция уважает волю украинского народа и решения ее лидера Владимира Зеленского, отметил турецкий министр. «Как говорил президент Эрдоган, «у войны не может быть победителей, а у мира – проигравших». Чем дольше длится вооруженный конфликт, тем труднее будет сторонам залечивать раны. Затягивание конфликтов повышает риск распространения на другие территории», - уверен Акар.