Кочарян приболел

Экс-президент Армении Роберт Кочарян не явился на заседание суда по состоянию здоровья, пишут армянские СМИ.

Сообщается, что адвокат Кочаряна Айк Алумян представил судье Анне Данибекян медицинскую справку.

«Как долго будет проходить лечение?» - спросила судья.

В ответ Алумян попросил перейти на закрытый формат заседания из-за необходимости подробнее проинформировать судью о состоянии здоровья Кочаряна.

После этого Данибекян попросила всех граждан, не участвующих в заседании, в том числе представителей СМИ, выйти из зала.

Напомним, экс-президент Армении Роберт Кочарян и бывший зампред правительства Армен Геворкян проходят в качестве обвиняемых в рамках одного и того же уголовного дела. Кочаряну инкриминируют получение взятки в особо крупном размере, а Геворкяну – отмывание денег.