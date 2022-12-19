Зеленский приехал в Бахмут обновлено 15:04
Официальный представитель Владимира Зеленского рассказал подробности визита президента Зеленского в Бахмут.
«Владимир Зеленский посетил передовые позиции в Бахмуте, наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал», - сказал Сергей Никифоров в интервью украинскому общественному вещателю «Суспільне».
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Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 20 декабря, находится в Бахмуте Донецкой области. Визит главы украинского государства предварительно не анонсировался.
«Президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом в Бахмуте», - пишут украинские СМИ, ссылаясь на собственных корреспондентов в городе.
Стоит отметить, что Бахмутское направление является одной из самых горячих точек по всей линии фронта.