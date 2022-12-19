«Цепи на ногах» власти: в Узбекистане сократят госаппарат на 35%

В Узбекистане численность госслужащих поэтапно сократят на 30−35%, количество министерств и ведомств снизится с 61 до 28 единиц. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с ежегодным посланием парламенту и народу, передает «Газета.uz».

Мирзиёев признал, что в настоящее время в госаппарате много дублирующих функций. По словам главы Узбекистана, текущая система госуправления неэффективна, так как на поиск правильных решений тратится слишком много времени, сил и ресурсов. Он назвал бюрократию «цепью на ногах» власти, а также отметил низкое влияние министров на решения, принимаемые правительством.

Глава узбекского государства отметил, чт о на первом этапе будут реформированы министерства, «принципиально изменится и метод работы правительства. Прежде всего, будет сокращено количество министерств и ведомств с нынешних 61 до 28. Теперь каждое министерство будет отвечать за реализацию государственной политики в соответствующей сфере, а также руководить комитетами, агентствами и инспекциями, входящими в структуру». Он заявил, что «министры больше не имеют права работать по старинке».