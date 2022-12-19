Евросоюз обратился к Ирану
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель встретился с иранским министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Во время переговоров он призвал Тегеран прекратить военную поддержку Москвы.
"Необходимая встреча с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом в Иордании. Указал на необходимость немедленного прекращения военной поддержки России и внутренних репрессий в Иране. Договорились, что мы должны держать связь открытой и возобновить Совместный всеобъемлющий план действий на основе Венских переговоров", - написал Боррель.
Necessary meeting w Iranian FM @Amirabdolahian in Jordan amidst deteriorating Iran-EU relations— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 20, 2022
Stressed need to immediately stop military support to Russia and internal repression in Iran
Agreed we must keep communication open and restore #JCPOA on basis of Vienna negotiations