МИД: Ереван лжет о численности армян в Карабахе
Пресс-секретарь МИД Армении продолжает распространять ложную информацию о «блокаде» дороги Ханкенди - Лачин и численности армян в Карабахском регионе Азербайджана, заявил начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
«На многочисленных видеокадрах, распространяемых в социальных сетях, видно, как автомобили свободно проезжают по Лачинской дороге», - написал Гаджизаде в Twitter.
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