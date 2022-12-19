Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 15:37

Накануне, 19 декабря, верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель готовится развернуть долгосрочную гражданскую миссию на армяно-азербайджанской границе. «Евросоюз сегодня начинает новый этап по расширению своего присутствия на Южном Кавказе. Задействована новая, переходная команда, которая создаст почву для развертывания миссии ЕС в Армении на более длительный срок», - заявил Боррель. Еврокомиссар подчеркнул, что цель этой миссии - способствовать укреплению доверия между сторонами.

Напомним, что ранее гражданская миссия Евросоюза в составе 40 человек была развернута в Армении, на границе с Азербайджаном. Основанием для подобных действий стала четырехсторонняя встреча, состоявшаяся в Праге в начале октября. Целью миссии было наблюдение, анализ и информирование Брюсселя о ситуации на местах. Изначально было заявлено, что миссия будет работать два месяца, но данный срок истек вчера, 19 декабря. Теперь речь идет о формировании новой миссии на гораздо более продолжительное время. Отметим, что в тот раз Евросоюз, не имеющий гибкого механизма принятия решений и скованный жесткой бюрократией, всего за несколько дней принял решение о размещении в Армении пограничной миссии. При этом наблюдателей решили направить со стороны Грузии, из зоны грузино-осетинского конфликта, дабы ускорить процесс и не тратить время на формирование новой группы. Напомним, что в Грузию миссию направили после августовской войны 2008 года. Азербайджан выступил против размещения этой миссии непосредственно на границе. Дело в том, что данный шаг был идеей президента Франции Эммануэля Макрона – иными словами, Париж увидел в этом возможность укрепить свои позиции в регионе Южного Кавказа, а затем, после гражданской миссии, рассчитывал отправить к границе и военный контингент. Однако по причине противодействия Азербайджана было принято решение разместить миссию на территории Армении и осуществлять мониторинг оттуда. Баку тогда заявил, что может сотрудничать с европейской группой по вопросам, касающимся азербайджанской стороны. Серьезных инцидентов на армяно-азербайджанской границе за время деятельности миссии зафиксировано не было.

За последние два месяца каких-либо отчетов миссии не публиковалось в открытых источниках. Тем не менее армянская сторона высоко оценила ее эффективность. Доволен работой миссии был и глава внешнеполитического ведомства ЕС. «Размещение европейских экспертов оказалось эффективным и способствовало укреплению доверия в нестабильной ситуации», - заявил Боррель, добавив, что именно на этом основании Совет Евросоюза с согласия властей Армении принял решение о размещении в этой стране переходной команды и подготовке новой гражданской миссии. Он добавил, что со стороны председателя Совета ЕС Шарля Мишеля ожидается поддержка этой переходной команды, необходимая в процессе урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном. Любопытно, что всего несколько дней назад, 12 декабря, Боррель заявлял, что мандат европейской миссии по наблюдению за границей продлеваться не будет. Решение о непродлении было принято на состоявшейся 12 декабря в Брюсселе встрече министров иностранных дел государств-членов Евросоюза. По оценке Борреля, работа предыдущей миссии была «эффективной». Он не стал говорить о причинах непродления срока ее работы, лишь отметил, что, «согласно договоренности как с Арменией, так и с Азербайджаном», миссия должна завершить свою деятельность 19 декабря. В то же время Боррель заявил: «Однако для сохранения нашей репутации посредника на Южном Кавказе в Армению будет направлена новая группа для планирования возможного направления гражданской миссии, если такая договоренность будет достигнута в следующем году». Сейчас же начаты соответствующие приготовления к размещению миссии в Армении. Она будет иметь более широкий мандат, что, к слову, является нарушением договоренности, ранее достигнутой в Праге, потому что, как подтвердил 12 декабря Жозеп Боррель, деятельность гражданской миссии Евросоюза с ограниченным мандатом должна была длиться максимум 2 месяца и завершиться 19 декабря.