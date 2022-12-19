Пашинян везет на границу с Азербайджаном новую и долгосрочную миссию Евросоюза новый поворот
Накануне, 19 декабря, верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Брюссель готовится развернуть долгосрочную гражданскую миссию на армяно-азербайджанской границе.
«Евросоюз сегодня начинает новый этап по расширению своего присутствия на Южном Кавказе. Задействована новая, переходная команда, которая создаст почву для развертывания миссии ЕС в Армении на более длительный срок», - заявил Боррель.
Еврокомиссар подчеркнул, что цель этой миссии - способствовать укреплению доверия между сторонами.
Напомним, что ранее гражданская миссия Евросоюза в составе 40 человек была развернута в Армении, на границе с Азербайджаном. Основанием для подобных действий стала четырехсторонняя встреча, состоявшаяся в Праге в начале октября. Целью миссии было наблюдение, анализ и информирование Брюсселя о ситуации на местах. Изначально было заявлено, что миссия будет работать два месяца, но данный срок истек вчера, 19 декабря. Теперь речь идет о формировании новой миссии на гораздо более продолжительное время.
Отметим, что в тот раз Евросоюз, не имеющий гибкого механизма принятия решений и скованный жесткой бюрократией, всего за несколько дней принял решение о размещении в Армении пограничной миссии. При этом наблюдателей решили направить со стороны Грузии, из зоны грузино-осетинского конфликта, дабы ускорить процесс и не тратить время на формирование новой группы. Напомним, что в Грузию миссию направили после августовской войны 2008 года.
Азербайджан выступил против размещения этой миссии непосредственно на границе. Дело в том, что данный шаг был идеей президента Франции Эммануэля Макрона – иными словами, Париж увидел в этом возможность укрепить свои позиции в регионе Южного Кавказа, а затем, после гражданской миссии, рассчитывал отправить к границе и военный контингент.
Однако по причине противодействия Азербайджана было принято решение разместить миссию на территории Армении и осуществлять мониторинг оттуда. Баку тогда заявил, что может сотрудничать с европейской группой по вопросам, касающимся азербайджанской стороны. Серьезных инцидентов на армяно-азербайджанской границе за время деятельности миссии зафиксировано не было.
За последние два месяца каких-либо отчетов миссии не публиковалось в открытых источниках. Тем не менее армянская сторона высоко оценила ее эффективность. Доволен работой миссии был и глава внешнеполитического ведомства ЕС.
«Размещение европейских экспертов оказалось эффективным и способствовало укреплению доверия в нестабильной ситуации», - заявил Боррель, добавив, что именно на этом основании Совет Евросоюза с согласия властей Армении принял решение о размещении в этой стране переходной команды и подготовке новой гражданской миссии.
Он добавил, что со стороны председателя Совета ЕС Шарля Мишеля ожидается поддержка этой переходной команды, необходимая в процессе урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном.
Любопытно, что всего несколько дней назад, 12 декабря, Боррель заявлял, что мандат европейской миссии по наблюдению за границей продлеваться не будет. Решение о непродлении было принято на состоявшейся 12 декабря в Брюсселе встрече министров иностранных дел государств-членов Евросоюза. По оценке Борреля, работа предыдущей миссии была «эффективной». Он не стал говорить о причинах непродления срока ее работы, лишь отметил, что, «согласно договоренности как с Арменией, так и с Азербайджаном», миссия должна завершить свою деятельность 19 декабря. В то же время Боррель заявил:
«Однако для сохранения нашей репутации посредника на Южном Кавказе в Армению будет направлена новая группа для планирования возможного направления гражданской миссии, если такая договоренность будет достигнута в следующем году».
Сейчас же начаты соответствующие приготовления к размещению миссии в Армении. Она будет иметь более широкий мандат, что, к слову, является нарушением договоренности, ранее достигнутой в Праге, потому что, как подтвердил 12 декабря Жозеп Боррель, деятельность гражданской миссии Евросоюза с ограниченным мандатом должна была длиться максимум 2 месяца и завершиться 19 декабря.
Решение Евросоюза разместить в Армении новую миссию по наблюдению за границей с более долгосрочным и широким мандатом без согласования с Азербайджаном подрывает доверие Баку к Брюсселю. Вполне вероятно, что за этим решением стоят Франция и другие проармянские силы в Европе. Можно предположить, что Азербайджан откажется сотрудничать с новой миссией.
Кроме того, заявление Борреля свидетельствует о том, что новая миссия, помимо пограничного контроля, будет заниматься изучением вопросов безопасности Армении. Это вызывает дополнительные сомнения. Ереван, традиционно сотрудничающий с Россией в военных вопросах и вопросах безопасности, теперь открыто демонстрирует, что хочет попасть под «зонтик» ЕС и пытается привлечь в регион Францию.
Некоторые страны внутри ЕС также были против создания новой миссии, поскольку ясно видят, что усилия Франции отвечают геополитическим интересам официального Парижа, а не обеспечению мира и безопасности на Южном Кавказе.
Тем не менее присутствие Франции в регионе не сулит Армении ничего хорошего. Факты показывают: инициативы Парижа исторически приводили лишь к усилению конфликтных ситуаций, опустошению стран и геноцидам, унесшим жизни миллионов людей. Очевидно, что Армения, которая географически находится между Ираном и Россией, теперь стала мишенью Франции и стремительно скатывается к «сирийскому сценарию».
Напомним, что ранее ОДКБ, членом которой является Армения, предложила Еревану разместить на границе собственных наблюдателей. Однако Армения все же предпочла ввести в регион гражданских наблюдателей из Европы, что вызвало серьезное раздражение Москвы. Накануне генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что документ об оказании организацией военно-технической помощи Армении, который премьер-министр Никол Пашинян отказался подписать, также содержит пункт о размещении военных наблюдателей на границе.
Как уже сообщалось, Пашинян обосновал свой отказ тем, что военный блок не смог «дать адекватную политическую оценку» сентябрьским столкновениям. Иными словами, ОДКБ не сочла эти столкновения «военной интервенцией на территории Армении». Но теперь представляется, что этот аргумент Пашиняна являлся скорее предлогом для подготовки к размещению долгосрочной миссии ЕС. Для этого армянский премьер-министр отказался даже от вооружений, предлагаемых Еревану бесплатно или по внутренним ценам.