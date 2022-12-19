Индия скопила на границе с Китаем небывалое число военных

Индия развернула на границе рекордное количество сил в ответ на действия Китая, который «значительно увеличивал» свои силы там с 2020 года, заявил глава индийского МИД Субраманиям Джайшанкар.

«Если мы были безразличны к Китаю, кто послал индийскую армию к границе? Если мы были безразличны к Китаю, то почему мы сегодня оказываем давление на Китай с целью деэскалации и размежевания? Почему мы публично говорим, что наши отношения ненормальны?» - цитируют российские СМИ индийского министра.

Ранее в декабре произошла стычка между военнослужащими двух стран в районе индийского штата Аруначал-Прадеш. Этот инцидент стал первым с мая 2020 года.