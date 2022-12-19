IT-Academy организовала для студентов экскурсию в Data-центр

IT-Academy, функционирующая в Азербайджане по инициативе Министерств науки и образования и экономики, организовала семинар-экскурсию для лучших студентов проекта в ООО PAŞA Technology.

В мероприятии приняли участие студенты проекта IT-Academу, обучающиеся на курсах по специальностям "Системный администратор", "QA-инженер" и "Веб-разработчик". Во время экскурсии студенты ознакомились с инфраструктурой здания, посетили дата-центр, серверные комнаты, увидели источники бесперебойного питания, огромные дизель-генераторы и т.д.

Технический директор PAŞA Technology Алексей Решетников подробно рассказал о деятельности компании, о том, в каких условиях хранятся данные, как работает сервер, а также на что необходимо обращать внимание в первую очередь.