IT-Academy организовала для студентов экскурсию в Data-центр
IT-Academy, функционирующая в Азербайджане по инициативе Министерств науки и образования и экономики, организовала семинар-экскурсию для лучших студентов проекта в ООО PAŞA Technology.
В мероприятии приняли участие студенты проекта IT-Academу, обучающиеся на курсах по специальностям "Системный администратор", "QA-инженер" и "Веб-разработчик". Во время экскурсии студенты ознакомились с инфраструктурой здания, посетили дата-центр, серверные комнаты, увидели источники бесперебойного питания, огромные дизель-генераторы и т.д.
Технический директор PAŞA Technology Алексей Решетников подробно рассказал о деятельности компании, о том, в каких условиях хранятся данные, как работает сервер, а также на что необходимо обращать внимание в первую очередь.
Далее старший специалист по IT-инфраструктуре Эльгиз Сойханлы, инженер-механик Иса Ахмедов и инженер по кибербезопасности Эльшан Сафаров подробно проинформировали о ИКТ-безопасности, ИКТ-инфраструктуре, виртуализации и обслуживанию клиентов. Также студенты узнали, как проходит рабочий день сотрудников компании.
В завершение экскурсии начальник отдела управления человеческим капиталом и внутренних коммуникаций Айнур Хазиева дала студентам ценные рекомендации и советы по поводу трудоустройства в сфере IТ, требованиям и экспертизе для дальнейшего повышения квалификации в данной отрасли.