Эльмир Алиев 16:15

Сегодня в отеле Marriott Absheron состоялось мероприятие, проведенное Национальным антидопинговым агентством Азербайджана (AMADA) и посвященное борьбе с наркотиками и стероидами.

Мероприятие открыла глава AMADA Шафаг Гусейнли, подчеркнувшая, что в Азербайджане ведется активная борьба с этим злом. «В 2017-2022-х годах среди попавшихся на допинге спортсменов 43 процента использовали стероиды, а 13 процентов употребляли наркотики, - говорит Шафаг Гусейнли. – То есть в сумме их больше половины. На сегодняшний день стероиды - это проблема, которая чаще встречается среди любителей, нежели среди профессиональных спортсменов. Они незаконно продаются в фитнес-центрах и залах. Чаще этим занимаются тренеры, а руководство даже не знает об этом». Далее был продемонстрирован видеоролик, снятый в Республиканском наркологическом центре, где пациенты анонимно рассказывали о том, как они подсели на наркотики.

Как сообщила глава AMADA, в ноябре этого года среди 195 пациентов Центра был проведен анонимный опрос. 80 процентов опрошенных - мужчины, 12,3 – женщины, 7,7 – лица, не пожелавшие отмечать свой пол. Подавляющее большинство пациентов – 83,6 процента – в возрасте от 20 до 44 лет. При этом в данном промежутке больше всего лиц, которым 25-29 лет. Большая часть опрошенных (31,3 процента) имеет среднее образование. При этом наркоманов с полным высшим образованием лишь 6,2 процента. 51,8 процента больных вышли из семей со средним достатком. 70,8 процента пациентов на момент попадания в клинику не имели работы. При этом 64 процента опрошенных считают, что лишились работы из-за наркозависимости. Интересно, что связь между употреблением алкоголя и дальнейшим переходом к наркотикам незначительна: 63,6 процента опрошенных не употребляли спиртное. Чего нельзя сказать о курении: 92,8 процента пациентов Республиканского наркологического центра курили сигареты. Большинство наркозависимых начали употреблять наркотики в возрасте от 15 до 20 лет. 51,3 процента опрошенных рассказали, что в первый раз попробовать им предложили друзья. 70,3 процента опрошенных заявили, что одновременно употребляли более одного вида наркотиков. 115 человек из 195 употребляли метамфетамин, 100 – марихуану, 75 – опиоиды (метадон, промедол, морфин и другие), 72 – героин и т.д.

53,8 процента пациентов самостоятельно приняли решение начать лечение. 53,3 процента считают, что хоть и с трудом, но избавиться от этой пагубной привычки при помощи силы воли можно. А 18,5 процента не верят, что смогут это сделать. Руководитель Республиканского наркологического центра Орхан Джафаров предостерегает: «Удовольствие от употребления наркотиков длится пару недель или месяц. Затем наркотики лишь утоляют боль. Уже после первого использования они вызывают психологическую зависимость, а затем – и физическую. С каждым разом находить деньги для покупки наркотиков все сложнее и сложнее. Нередко наркоманы ради этого идут на преступления».